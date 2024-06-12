«Подобный риск существует». Кевин Магнуссен – о том, что может потерять место в «Формуле-1»

Теги Формула-1 Кевин Магнуссен Эстебан Окон Хаас Авто

Магнуссен признал риск потери места в «Формуле-1» по итогам 2024 года.

Пилот «Хааса» в данный момент не знает, где продолжит карьеру. По последним сообщениям разных изданий, Магнуссен сильно рискует лишиться своего места в пользу Эстебана Окона.

«Да, подобный риск существует. При этом в «Хаасе» меня очень хорошо знают, для них я известная величина. Так что не думаю, что мне нужно что-то им доказывать.

Ситуация на рынке пилотов остается открытой. Посмотрим, как будут развиваться события.

Я ясно дал понять команде, что хотел бы продолжить сотрудничество. Сейчас команда в хорошем положении, есть надежды на прогресс в будущем. И я был бы рад быть частью этого проекта.

Я не знаю, сколько именно времени пройдет, прежде чем мы узнаем конечный результат. А до тех пор я просто буду гоняться. И у меня нет каких-то крайних сроков. Но я думаю, что ситуация на рынке пилотов остается неопределенно и возможностей будет много», – рассказал Магнуссен.

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