Гельмут Марко о штрафе Пересу: «Хэмилтон однажды выиграл на «Сильверстоуне», вообще финишировав на трех колесах»

Марко отверг обвинения в умышленном нарушении правил на Гран-при Канады.

Советник «Ред Булл» прокомментировал ситуацию, возникшую на Гран-при Канады. после столкновения со стеной сильно повредил заднее антикрыло своего болида. Однако в «Ред Булл» сказали ему продолжить движение и оставаться на трассе. И только чуть позже, когда степень повреждений стала очевидной, попросили Переса заехать в боксы, чтобы сойти с дистанции.

В итоге Перес был оштрафован потерей трех позиций на старте следующей гонки, а команда «Ред Булл» получила денежный штраф.

При этом многим показалось, что в «Ред Булл» умышленно сказали Пересу вернуться на трек даже на сильно поврежденной машине, чтобы тот мог добраться до боксов – и тем самым избежать появления на трассе машины безопасности, что было в тот момент крайне невыгодно «Ред Булл».

«Такой штраф мы переживем. Что касается самого момента, то бортовые камеры на болиде Переса были расположены таким образом, что находясь на пит-лейн мы просто не могли увидеть, насколько на самом деле велики повреждения болида Чеко.

В тот момент мы хотели, чтобы Чеко продолжал бороться так долго, как только это возможно. Потому что с учетом того, как развивались события по ходу Гран-при Канады, возможно там было все.

Что до обвинений, то другие порой ездят по трассе и с более серьезными повреждениями и сильнее болтающимися деталями. Например, Льюис Хэмилтон однажды выиграл на «Сильверстоуне», вообще финишировав на трех колесах», – рассказал .

Уилл Бакстон: «В «Ред Булл» сказали Пересу умышленно нарушить правила и тем самым подвергнуть опасности других гонщиков. Штраф не кажется достаточной мерой»

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