Жак Вильнев: «Мерседес» – это команда Антонелли. И Вольфф не хочет, чтобы все сложилось иначе, для него это вопрос эго»

Вильнев уверен в будущем переходе Антонелли в «Мерседес».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что уже принял решение посадить за руль «Мерседеса» .

При этом Вильнев высказал мнение, что для Вольффа задача привести пилота из молодежной программы «Мерседеса» и собственного протеже к успеху является делом чести.

«На самом деле в «Мерседесе» уже нет мест. Это команда Андреа Кими Антонелли. Это их будущее.

Его к этому готовили. И Тото Вольфф не хочет, чтобы все сложилось как-то иначе. Для него это уже вопрос эго. Он хочет доказать всему миру, что был прав, когда подписал Антонелли в 12 лет, зная, что это будущий чемпион», – рассказал .

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