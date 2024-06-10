Жак Вильнев: «Мерседес» – это команда Антонелли. И Вольфф не хочет, чтобы все сложилось иначе, для него это вопрос эго»
Вильнев уверен в будущем переходе Антонелли в «Мерседес».
Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что Тото Вольфф уже принял решение посадить за руль «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
При этом Вильнев высказал мнение, что для Вольффа задача привести пилота из молодежной программы «Мерседеса» и собственного протеже к успеху является делом чести.
«На самом деле в «Мерседесе» уже нет мест. Это команда Андреа Кими Антонелли. Это их будущее.
Его к этому готовили. И Тото Вольфф не хочет, чтобы все сложилось как-то иначе. Для него это уже вопрос эго. Он хочет доказать всему миру, что был прав, когда подписал Антонелли в 12 лет, зная, что это будущий чемпион», – рассказал Вильнев.
Расселл осилит лидерство в «Мерседесе» после ухода Хэмилтона? Опять сдал победу под давлением из-за кучи ошибок!