Андреа Стелла: «Наверное, нам стоило заранее сказать Норрису, чтобы он сразу же ехал в боксы в случае появления на трассе машины безопасности»

Стелла высказался о ключевом моменте в борьбе за победу на .

Руководитель «Макларена» выделил первый момент с появлением на трассе машины безопасности – когда Логан Сарджент попал в аварию на 25-м круге.

Стелла считает, что если бы удалось сохранить лидерство в тот момент, то в итоге он бы сумел выиграть гонку.

«Нужно было быстро оценивать ситуацию. И Ландо в тот момент находился в полутора секундах от въезда на пит-лейн – то есть именно столько времени оставалось на то, чтобы успеть повернуть в боксы, в противном случае ты должен ехать дальше.

Оглядываясь назад и рассуждая задним числом – наверное, нам стоило заранее сказать Ландо, чтобы он сразу же ехал в боксы при появлении на трассе машины безопасности. Тогда он бы инстинктивно успел отреагировать.

Мы старались следить за ситуацией, отслеживать интенсивность дождя. И в тот момент интенсивность дождя начала падать. Так что мы не хотели в обязательном порядке проводить пит-стоп, чтобы перейти на новый комплект промежуточных шин, когда и ресурса старого комплекта вполне могло хватить в условиях легкого дождя.

Я также думаю, что в такой ситуации машине позади лидера было проще принимать решение – например, действуя наоборот относительно Ландо. И я думаю, что нам просто немного не повезло – не только с моментом появления на трассе машины безопасности с учетом того, где именно в тот момент находился болид Ландо. Но и в целом в отношении момента появления машины безопасности – ведь на тот момент гонки машина Ландо была самой быстрой на трассе», – рассказал .

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