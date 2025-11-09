  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Надеюсь, мне удастся финишировать на подиуме в третий раз подряд»
1

Шарль Леклер: «Надеюсь, мне удастся финишировать на подиуме в третий раз подряд»

Леклер рассчитывать оказаться на подиуме в Бразилии.

Пилот «Феррари» оценил 3-е место в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, где его напарник Льюис Хэмилтон стал 13-м.  

«Мы хорошо поработали, постаравшись не перевернуть все в машине полностью. У меня появились некоторые мысли насчет пары маленьких деталей, мы внесли изменения – и ситуация улучшилась.

[В гонке] я не буду слишком часто смотреть в зеркало заднего вида, даже зная, что позади меня Оскар [Пиастри], который захочет пройти вперед. Все в порядке, находящиеся позади всегда так настроены, так что я лучше буду думать о происходящем впереди.

У нас недавно было несколько хороших стартов, особенно хорошо мы смотрелись в первых поворотах. Попробуем это повторить. Надеюсь, мне удастся финишировать на подиуме в третий раз подряд – это было бы неожиданно, если учитывать трудности, с которыми мы столкнулись в начале уик-энда», – сказал Леклер.  

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени. 

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
