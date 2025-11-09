Шарль Леклер: «Надеюсь, мне удастся финишировать на подиуме в третий раз подряд»

Леклер рассчитывать оказаться на подиуме в Бразилии.

Пилот «Феррари » оценил 3-е место в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, где его напарник Льюис Хэмилтон стал 13-м.

«Мы хорошо поработали, постаравшись не перевернуть все в машине полностью. У меня появились некоторые мысли насчет пары маленьких деталей, мы внесли изменения – и ситуация улучшилась.

[В гонке] я не буду слишком часто смотреть в зеркало заднего вида, даже зная, что позади меня Оскар [Пиастри], который захочет пройти вперед. Все в порядке, находящиеся позади всегда так настроены, так что я лучше буду думать о происходящем впереди.

У нас недавно было несколько хороших стартов, особенно хорошо мы смотрелись в первых поворотах. Попробуем это повторить. Надеюсь, мне удастся финишировать на подиуме в третий раз подряд – это было бы неожиданно, если учитывать трудности, с которыми мы столкнулись в начале уик-энда», – сказал Леклер.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

