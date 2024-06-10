Джордж Расселл: «Прогресс «Мерседеса» реален, мы способны бороться с «Маклареном»

Теги Гран-при Канады Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Расселл высказался о реальном прогрессе «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл убежден, что выступление на Гран-при Канады стало не случайностью, а следствием прогресса команды.

«Если бы перед уик-эндом нам сказали, что будет поул и третье место, мы бы, наверное, не поверили.

У «Ред Булл» были небольшие проблемы в последние гонках, но команда все равно выиграла две из трех. Так что я ожидаю, что она сделает маленький шаг вперед, когда мы вернемся в Европу, на более стандартные автодромы.

Но я действительно считаю, что наш прогресс реален. И я думаю, что мы способны находиться в этой борьбе с «Маклареном». Будем надеяться, что получится сражаться и с Максом [Ферстаппеном].

И посмотрим, как покажет себя «Феррари», для которой, конечно, этот уик-энд стал исключением», – заявил Джордж.

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2 комментария
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Про Феррари он зря, никогда не знаешь, какой из двух уикендов стал для них исключением - может исключением был как раз Монако )
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я бы так не пыжился раньше времени-может после Канады на всех этапах до большой паузы Мерседес вернеттся туда-где был раньше-в борьбу с Астонами
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