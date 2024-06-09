Джордж Расселл о 3-м месте: «Упущенная возможность, я расплатился за ошибки»

Расселл высказался о подиуме в Монреале.

Гонщик « » начал Гран-при Канады с поула и финишировал третьим, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Британец уступил соперникам из « » и « » и Ландо Норрису.

«Ощущение, что это упущенная возможность. Мы были очень быстрыми на промежуточных шинах в начале, затем впереди оказался Ландо.

Потом мы перешли на «слики». Я допустил пару ошибок, когда искал предел, и расплатился за это.

Как бы то ни было, первый подиум в году. У нас на самом деле был быстрый болид в этот уик-энд, и бороться за победу было очень весело. В этом и суть «Ф-1», поэтому мы гоняемся.

Скорость [для победы] у нас была. Макс выступал очень сильно, но после перехода на «медиум» мы оказались по-настоящему быстрыми.

Та ошибка с Оскаром [Пиастри], когда я попытался его обогнать и потерял позицию по отношению к Льюису [Хэмилтону], стоила нам по меньшей мере второго места – а, может, мы поборолись бы с Максом. Но мы извлечем из уик-энда все позитивные моменты», – сообщил Расселл после финиша.

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