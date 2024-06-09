Джордж Расселл о 3-м месте: «Упущенная возможность, я расплатился за ошибки»

Теги Гран-при Канады Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Расселл высказался о подиуме в Монреале.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл начал Гран-при Канады с поула и финишировал третьим, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Британец уступил соперникам из «Ред Булл» и «Макларена» Максу Ферстаппену и Ландо Норрису.

«Ощущение, что это упущенная возможность. Мы были очень быстрыми на промежуточных шинах в начале, затем впереди оказался Ландо.

Потом мы перешли на «слики». Я допустил пару ошибок, когда искал предел, и расплатился за это.

Как бы то ни было, первый подиум в году. У нас на самом деле был быстрый болид в этот уик-энд, и бороться за победу было очень весело. В этом и суть «Ф-1», поэтому мы гоняемся.

Скорость [для победы] у нас была. Макс выступал очень сильно, но после перехода на «медиум» мы оказались по-настоящему быстрыми.

Та ошибка с Оскаром [Пиастри], когда я попытался его обогнать и потерял позицию по отношению к Льюису [Хэмилтону], стоила нам по меньшей мере второго места – а, может, мы поборолись бы с Максом. Но мы извлечем из уик-энда все позитивные моменты», – сообщил Расселл после финиша.

Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, Джордж сегодня не орёл - лажал всю гонку, не переставая :)
+15
-2
+13
Эх Жорик Жорик. Тебе до Хэма как до Китая в известной позе, так и будешь крашить и вылетать под небольшим давлением. Пора возрослеть
+5
-1
+4
Рассел ездит как камикадзе, ничего и никого не боясь. При таком стиле пилотажа он будет постоянно ошибаться в гонках , и чемпионом так и не станет. Тот же Макс едет намного спокойней и уверенней, хотя машина у быков явно не так хороша как в прошлом сезоне, когда Перес выигрывал гонки) Психология решает в спорте. Всегда.
+2
0
+2
Ждем Кими в Мерс, думаю он даст прикурить Жорику, на лидера и чемпиона не тянет вообще
+1
0
+1
Как обычно, аод давлением слился. Если б не разные шины, и подиума не видал. В общем, не видно прогресса
0
0
0
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Да, Джордж сегодня не орёл - лажал всю гонку, не переставая :)
Как и в большинстве гонок, где он на что-то претендует
0
0
0
Ответ priz
Рассел ездит как камикадзе, ничего и никого не боясь. При таком стиле пилотажа он будет постоянно ошибаться в гонках , и чемпионом так и не станет. Тот же Макс едет намного спокойней и уверенней, хотя машина у быков явно не так хороша как в прошлом сезоне, когда Перес выигрывал гонки) Психология решает в спорте. Всегда.
У Ферстаппена в начале карьеры было прозвище "Крашстаппен". Он подрезал и выжимал всех без разбора, когда тачка не позволяла бороться за чемпионство. Сейчас на самовозе он конечно стал поспокойнее и считает очки.

Но там скорее агрессия излишняя была, а у Рассела нервозность.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий