Кристиан Хорнер о победе: «Когда в «Макларене» оставили Норриса на трассе еще на два круга, это стало ключевым моментом»

Теги Гран-при Канады Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хорнер выделил ключевой момент в победе Ферстаппена на Гран-при Канады.

По словам руководителя «Ред Булл», в «Макларене» допустили стратегическую ошибку, когда решили оставить Ландо Норриса на трассе на два дополнительных круга и оттянуть момент перехода на слики.

В результате, когда Норрис вернулся на трек после пит-стопа, на стороне Ферстаппена было преимущество за счет уже прогретых покрышек, и тот сумел сразу оторваться от Ландо на три секунды.

«Мне показалось, что по мере высыхания трассы наше положение улучшалось. Нам удавалось удерживать стабильный отрыв, а дальше все зависело от того, чтобы вовремя совершить переход [с промежуточных шин на слики], потому что на первом секторе трасса все равно оставалась очень мокрой. И выезжая с пит-лейн после пит-стопа шины [проезжая по мокрому участку] очень сильно теряли в температуре.

Как мне показалось, мы выбрали оптимальный момент для перехода на шины «медиум». И хотя Ландо удалось воспользоваться ситуацией [оставаясь на трассе на промежуточных шинах] и нарастить отрыв до 20 секунд, шины нагревались с каждым кругом. И я был удивлен, что в «Макларене» не стали отвечать [на более ранний пит-стоп Ферстаппена] кругом раньше.

Они оставили Ландо на трассе еще на два круга, и это стало ключевым моментом. Потому что Макс получил возможность проехать еще один круг [по чистой трассе] и восстановить оптимальную температуру своих шин.

И когда Ландо наконец заехал на пит-стоп, шины на болиде Макса уже прогрелись до оптимальной температуры – и он сумел отыграть три секунды только на первом секторе. Именно этот момент стал решающим», – рассказал Хорнер.

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4 комментария
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Ну не то чтобы прям заруинили, но протупили.
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Ответ Jodye II
Интересно, а если бы Норрис и вовсе не поехал на питстоп, была ли возможность накатать дождевую резину до состояния сликов с учетом, того, что Норрис на ней уже проехал +-20 кругов. Как современная дождевая резина ведет себя в сухих условиях? Получилось бы при таком раскладе Норрису проехать на интах до конца и выиграть гонку, учитывая, что у него была 21 секунда разрыва от Макса после его перехода на слики?
нет, потому что резина со сточенным протектором не то же самое, что слики.
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Интересно, а если бы Норрис и вовсе не поехал на питстоп, была ли возможность накатать дождевую резину до состояния сликов с учетом, того, что Норрис на ней уже проехал +-20 кругов.
Как современная дождевая резина ведет себя в сухих условиях?
Получилось бы при таком раскладе Норрису проехать на интах до конца и выиграть гонку, учитывая, что у него была 21 секунда разрыва от Макса после его перехода на слики?
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