Серхио Перес о сходе: «Сезон длинный, я способен вернуться на прежний уровень»
Перес заявил после схода, что преодолеет полосу неудач.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, подписавший новый контракт с чемпионами «Формулы-1», подвел итоги Гран-при Канады.
Мексиканец не пробился во второй сегмент квалификации, а в гонке сошел после аварии.
«Очень тяжелый уик-энд. Первую часть гонки испортили повреждения [после контакта] с Гасли. Вторая часть заезда выглядела куда лучше. В третьей части мы просто застряли.
Траектория была лишь одна, и я не мог пробиться. К сожалению, в итоге я допустил ошибку в шестом повороте – это один из самых сложных поворотов, там ошибаются многие. Но, увы, я упустил контроль над машиной. Я ошибся.
Думаю, надо перестроиться и продолжать работу. Сезон длинный. Две гонки назад мы были в форме. Я способен вернуться на тот уровень, не сомневаюсь.
Безусловно, впереди хорошие трассы [для «Ред Булл»]. Надеюсь, мы будем в топ-форме и заработаем очки», – проанализировал ситуацию Перес.
Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады
Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации
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Надеюсь перестанет дурака валять, это реально ни в какие рамки