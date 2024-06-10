Серхио Перес о сходе: «Сезон длинный, я способен вернуться на прежний уровень»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Пьер Гасли Авто

Перес заявил после схода, что преодолеет полосу неудач.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, подписавший новый контракт с чемпионами «Формулы-1», подвел итоги Гран-при Канады.

Мексиканец не пробился во второй сегмент квалификации, а в гонке сошел после аварии.

«Очень тяжелый уик-энд. Первую часть гонки испортили повреждения [после контакта] с Гасли. Вторая часть заезда выглядела куда лучше. В третьей части мы просто застряли.

Траектория была лишь одна, и я не мог пробиться. К сожалению, в итоге я допустил ошибку в шестом повороте – это один из самых сложных поворотов, там ошибаются многие. Но, увы, я упустил контроль над машиной. Я ошибся.

Думаю, надо перестроиться и продолжать работу. Сезон длинный. Две гонки назад мы были в форме. Я способен вернуться на тот уровень, не сомневаюсь.

Безусловно, впереди хорошие трассы [для «Ред Булл»]. Надеюсь, мы будем в топ-форме и заработаем очки», – проанализировал ситуацию Перес.

Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады

Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации

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6 комментариев
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Да ни на что он уже не способен
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Сказано сотню раз, но в жизни не видел такого слабого второго пилота в топ-команде, причем он и в ФИ ездил сильно, да и титул 21 года помог затащить Максу, но сейчас это катастрофа. Гасли и Албона распинали за 6-7 места, а ему контракт дают на два года за болтание с Зауберами на 16 месте. Не понимаю, ни причин такого уровня выступлений, ни решений руководства РБ.
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Ох и позорище, Чеко.
Надеюсь перестанет дурака валять, это реально ни в какие рамки
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На какой такой прежний уровень?
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Ответ Александр Воронин
Да ни на что он уже не способен
выступил на уровне Леклера и Сайнца.
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