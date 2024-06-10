Серхио Перес о сходе: «Сезон длинный, я способен вернуться на прежний уровень»

Перес заявил после схода, что преодолеет полосу неудач.

Пилот «Ред Булл» , подписавший новый контракт с чемпионами «Формулы-1», подвел итоги Гран-при Канады.

Мексиканец не пробился во второй сегмент квалификации, а в гонке сошел после аварии.

«Очень тяжелый уик-энд. Первую часть гонки испортили повреждения [после контакта] с . Вторая часть заезда выглядела куда лучше. В третьей части мы просто застряли.

Траектория была лишь одна, и я не мог пробиться. К сожалению, в итоге я допустил ошибку в шестом повороте – это один из самых сложных поворотов, там ошибаются многие. Но, увы, я упустил контроль над машиной. Я ошибся.

Думаю, надо перестроиться и продолжать работу. Сезон длинный. Две гонки назад мы были в форме. Я способен вернуться на тот уровень, не сомневаюсь.

Безусловно, впереди хорошие трассы [для « »]. Надеюсь, мы будем в топ-форме и заработаем очки», – проанализировал ситуацию Перес.

Перес, Сайнс и Албон сошли после аварий на Гран-при Канады

Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации

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