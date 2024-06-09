Гельмут Марко: «Ферстаппен проиграл поул Расселлу на третьем секторе»

Марко высказался о результате квалификации к Гран-при Канады.

Советник «Ред Булл» отметил, что у Макса Ферстаппена был шанс выиграть поул, если бы он удачнее проехал круг прогрева.

Также Марко оценил шансы Ферстаппена на победу в предстоящей гонке.

«Думаю, мы можем быть довольны результатом Макса, особенно в свете случившегося во второй практике. Главной задачей было правильно прогреть шины – и я думаю, что в третьем сегменте мы просто слишком быстро проехали прогревочный круг.

Макс проиграл поул Расселлу на третьем секторе. При этом, в отличие от уик-энда в Монако, здесь мы демонстрируем постепенный прогресс.

Нам удалось избавиться от наших слабостей, а также я считаю, что у нас очень хорошие настройки болида на гонку – даже если она будет дождевой.

Как я уже говорил, «Мерседес» быстрее нас на прямых где-то на 2-3 км/ч. Это значит, что обгоны будут возможны, но просто они даваться не будут.

Надеюсь, в гонке уровень износа шин у нас будет ниже, да и Макс умеет прекрасно читать ход гонки. Он прекрасно понимает, когда надо атаковать, и как быстро он может ехать, при этом не перегружая шины. Надеюсь, мы будем бороться за победу», – рассказал Марко.

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