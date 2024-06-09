Тото Вольфф о поуле Расселла: «Мерседес» движется в верном направлении»

Вольфф высказался о победе « » в квалификации к .

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что остался очень доволен выступлением Джорджа Расселла и его кругом, который позволил британцу показать лучшее время.

«Прежде всего, пока не стоит говорить о завтрашнем дне. Но мы на поуле – и это потрясающе. Его круг был великолепен.

Как мы уже давно говорили, мы движемся в верном направлении. За последние несколько гонок мы подготовили множество небольших новинок – некоторые из них были заметнее других, но мы определенно движемся к тому, что сделать нашу машину более эффективной.

Со времен двойного диффузора в «Формуле-1» никогда не случалось так, чтобы вы установили на машину одну деталь, и она бы изменила вообще все.

При этом вчера мы использовали старую версию заднего антикрыла, и при этом были весьма конкурентоспособны вне зависимости от условий. Так что все дело в небольших доработках днища, небольших доработках кузова, ну и переднего антикрыла, где обновления видны в большей степени», – рассказал .

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном