Тото Вольфф о поуле Расселла: «Мерседес» движется в верном направлении»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф высказался о победе «Мерседеса» в квалификации к Гран-при Канады.

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что остался очень доволен выступлением Джорджа Расселла и его кругом, который позволил британцу показать лучшее время.

«Прежде всего, пока не стоит говорить о завтрашнем дне. Но мы на поуле – и это потрясающе. Его круг был великолепен.

Как мы уже давно говорили, мы движемся в верном направлении. За последние несколько гонок мы подготовили множество небольших новинок – некоторые из них были заметнее других, но мы определенно движемся к тому, что сделать нашу машину более эффективной.

Со времен двойного диффузора в «Формуле-1» никогда не случалось так, чтобы вы установили на машину одну деталь, и она бы изменила вообще все.

При этом вчера мы использовали старую версию заднего антикрыла, и при этом были весьма конкурентоспособны вне зависимости от условий. Так что все дело в небольших доработках днища, небольших доработках кузова, ну и переднего антикрыла, где обновления видны в большей степени», – рассказал Вольфф.

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном

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