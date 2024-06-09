Ландо Норрис: «Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?»

Теги Гран-при Канады Макларен Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Норрис подвел итоги квалификации в Канаде.

Пилот «Макларена» доволен третьим местом в квалификации к Гран-при Канады.

«Я очень счастлив. Во-первых, поздравляю мистера Расселла. Он был быстр на протяжении всего уик-энда, так что поздравляю его и «Мерседес».

Но я доволен третьим местом. Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?» Но третье место – это хорошая работа для нас. Так что я доволен и с нетерпением жду завтрашнего дня.

Это Монреаль, вот почему мы его любим. Это одно из лучших мест, куда мы приезжаем в течение года. Очень часто ты думаешь, что вот-вот врежешься, но когда ты проезжаешь хороший круг и попадешь в первую тройку, то это всегда приятное чувство», – сказал Норрис.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

1 комментарий
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Эхх.. Чуть-чуть не хватило до поула. Завтра будет интересно!
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