Ландо Норрис: «Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?»
Норрис подвел итоги квалификации в Канаде.
Пилот «Макларена» доволен третьим местом в квалификации к Гран-при Канады.
«Я очень счастлив. Во-первых, поздравляю мистера Расселла. Он был быстр на протяжении всего уик-энда, так что поздравляю его и «Мерседес».
Но я доволен третьим местом. Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?» Но третье место – это хорошая работа для нас. Так что я доволен и с нетерпением жду завтрашнего дня.
Это Монреаль, вот почему мы его любим. Это одно из лучших мест, куда мы приезжаем в течение года. Очень часто ты думаешь, что вот-вот врежешься, но когда ты проезжаешь хороший круг и попадешь в первую тройку, то это всегда приятное чувство», – сказал Норрис.
Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й