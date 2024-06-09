Ландо Норрис: «Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?»

Норрис подвел итоги квалификации в Канаде.

Пилот « » доволен третьим местом в квалификации к Гран-при Канады.

«Я очень счастлив. Во-первых, поздравляю мистера . Он был быстр на протяжении всего уик-энда, так что поздравляю его и « ».

Но я доволен третьим местом. Когда борьба настолько плотная, ты постоянно думаешь: «Мог бы я выжать из машины еще чуть больше?» Но третье место – это хорошая работа для нас. Так что я доволен и с нетерпением жду завтрашнего дня.

Это Монреаль, вот почему мы его любим. Это одно из лучших мест, куда мы приезжаем в течение года. Очень часто ты думаешь, что вот-вот врежешься, но когда ты проезжаешь хороший круг и попадешь в первую тройку, то это всегда приятное чувство», – сказал Норрис.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й