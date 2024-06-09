Джордж Расселл о поуле: «Я скучал по этим ощущениям – и с нетерпением жду завтрашнюю гонку»

Расселл остался доволен поулом в квалификации к .

Пилот « » отметил, что был очень рад оказаться на первом ряду стартовой решетки и тепепрь постарается воспользоваться своим шансом и выиграть завтрашнюю гонку

«Потрясающе. Отличные ощущения. Ради этого команда проделала огромный объем работы на базе – и мы говорили об этом в Монако, что мы надеемся на то, что это станет началом нашего сезона. И я думаю, что так оно и есть.

Я скучал по этим ощущениям. Я с нетерпением жду завтрашнюю гонку. Мы сделали первый шаг, а теперь, очевидно, нужно постараться победить.

Победить Ферстаппена? Почему нет? Вперед. Машина работает потрясающим образом с тех пор, как мы подготовили обновления к Гран-при Монако, мы участвуем в этой борьбе. Так что мы к этому готовы», – рассказал Расселл.

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном