Джордж Расселл о поуле: «Я скучал по этим ощущениям – и с нетерпением жду завтрашнюю гонку»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл остался доволен поулом в квалификации к Гран-при Канады.

Пилот «Мерседеса» отметил, что был очень рад оказаться на первом ряду стартовой решетки и тепепрь постарается воспользоваться своим шансом и выиграть завтрашнюю гонку

«Потрясающе. Отличные ощущения. Ради этого команда проделала огромный объем работы на базе – и мы говорили об этом в Монако, что мы надеемся на то, что это станет началом нашего сезона. И я думаю, что так оно и есть.

Я скучал по этим ощущениям. Я с нетерпением жду завтрашнюю гонку. Мы сделали первый шаг, а теперь, очевидно, нужно постараться победить.

Победить Ферстаппена? Почему нет? Вперед. Машина работает потрясающим образом с тех пор, как мы подготовили обновления к Гран-при Монако, мы участвуем в этой борьбе. Так что мы к этому готовы», – рассказал Расселл.

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном

5 комментариев
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А как болельщики Мерседеса то скучают по таким результатам... Осталось в гонке на последнем круге в бордюр не ушататься Джорджу)
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Ага, только Макс пройдет к первому повороту и продержит Джорджа на хвосте всю гонку. Месть за Монако, пока остыть не успела
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Ответ Павел Швецов
А как болельщики Мерседеса то скучают по таким результатам... Осталось в гонке на последнем круге в бордюр не ушататься Джорджу)
Он, на радостях, и в первом повороте это может сделать.
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Скучал по этим ощущениям? Это твой второй поул в карьере..
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