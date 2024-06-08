Серхио Перес: «В этот уик-энд на победу претендуют три-четыре команды»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес заявил, что в Канаде за победу поборются сразу несколько команд.

Пилот «Ред Булл» с пониманием относится к тому, что в последних трех гонках RB20 не доминировал.  

«Думаю, это естественно. Нынешние правила действуют уже третий год. Естественно, что другие команды подбираются к нам ближе. Нам также становится сложнее найти дополнительную мощность.

Я считаю, мы знаем, откуда будет исходить наша основная составляющая производительности. Надеюсь, как только мы ее раскроем, мы сможем выступать лучше – особенно на разных типах трасс.

Конкуренция очень высокая. Думаю, в этот уик-энд на победу претендуют три-четыре команды», – сказал Перес.

Гран-при Канады-2024. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

1 комментарий
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Перес, своими авариями, приложил не мало усилий, чтоб РБ, повисая на кране, сливали все свои секретики. Не удивительно, что их догнали соперники
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