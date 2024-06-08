Гран-при Канады-2024. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

Теги результаты Гран-при Канады Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин РБ Авто
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
8 июня 2024 года
3-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,549 (31 круг)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,374 (32)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,408 (33)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,477 (27)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,717 (32)
6. Даниэль Риккардо («РБ») +0,730 (34)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,744 (32)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,791 (30)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,793 (29)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,800 (28)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,890 (30)
12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,021 (33)
13. Валттери Боттас («Заубер») +1,093 (32)
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,114 (31)
15. Юки Цунода («РБ») +1,167 (31)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,188 (29)
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,228 (27)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,331 (22)
19. Эстебан Окон («Альпин») +1,526 (31)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +6,107 (4)
 

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

Гран-при Канады-2024. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
1-19-софт
20-Чжоу-медиум
+11
-1
+10
Что там обычно пишут про преимущество в 3-4 тысячных Рассела над Люисом?
Растоптал? Деклассировал?
А как сегодня насчёт полсекунды?
Очень хочется заслушать "начальника транспортного цеха".
+7
-1
+6
Ответ Пинок Ногоев
Что там обычно пишут про преимущество в 3-4 тысячных Рассела над Люисом? Растоптал? Деклассировал? А как сегодня насчёт полсекунды? Очень хочется заслушать "начальника транспортного цеха".
Транспортный цех в трауре)
+7
-1
+6
Это что Мерседесы теперь полетели?
+4
0
+4
Люсьен "психанул") Какой-то мегакруг собрал.
+4
0
+4
Ответ Nadert@
Это что Мерседесы теперь полетели?
Ну надо же когда-нибудь снова
+4
0
+4
АМГ похоже забыли (или специально уже?!) придушить двигатели.
У Льюиса - забыли больше.
Макс как обычно впереди (с учётом забывчивого АМГ).
Железяки - шанс ещё есть, что найдутся.
В любом случае - интереса к квале (посмотреть) добавили!
АМГ однозначно (и Башмаков уже это устал твердить) - снова .... будут в заде.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий