Гран-при Канады-2024. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
8 июня 2024 года
3-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.12,549 (31 круг)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,374 (32)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,408 (33)
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,477 (27)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,717 (32)
6. Даниэль Риккардо («РБ») +0,730 (34)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,744 (32)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,791 (30)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,793 (29)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,800 (28)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,890 (30)
12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,021 (33)
13. Валттери Боттас («Заубер») +1,093 (32)
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,114 (31)
15. Юки Цунода («РБ») +1,167 (31)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,188 (29)
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,228 (27)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,331 (22)
19. Эстебан Окон («Альпин») +1,526 (31)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +6,107 (4)
Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й
Гран-при Канады-2024. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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20-Чжоу-медиум
Растоптал? Деклассировал?
А как сегодня насчёт полсекунды?
Очень хочется заслушать "начальника транспортного цеха".
У Льюиса - забыли больше.
Макс как обычно впереди (с учётом забывчивого АМГ).
Железяки - шанс ещё есть, что найдутся.
В любом случае - интереса к квале (посмотреть) добавили!
АМГ однозначно (и Башмаков уже это устал твердить) - снова .... будут в заде.