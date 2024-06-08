Зак Браун о Гран-при Канады: «Если условия останутся такими же, главным будет оказаться в нужное время в нужном месте»

Теги Гран-при Канады Макларен Формула-1 Зак Браун Авто

Браун оценил шансы «Макларена» на Гран-при Канады.

Исполнительный директор британской команды отметил, что если оставшаяся часть уик-энда будет проходить в таких же переменчивых погодных условиях, как пятница, то у «Макларена» точно будут все шансы на победу в заезде.

«Мне кажется, сегодня просто невозможно сказать, кто и где находится в расстановке сил. Может быть, мы узнаем это завтра.

При этом я не вижу причин, по которым мы не сможем оказаться конкурентоспособными, как это было на протяжении большей части сезона.

С учетом переменчивых погодных условий, если они останутся такими же и в субботу, и в воскресенье, то главным будет оказаться в нужное время в нужном месте», – рассказал Браун.

Гоночный «Макларен» вновь побеждает в «Ф-1» и дает прибыль, а ветка гиперкаров – почти банкрот. 💰 от шейхов не спасли!

2 комментария
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А что там с Норрисом случилось, почему к стюардам вызвали?
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Ответ Volodya_A
А что там с Норрисом случилось, почему к стюардам вызвали?
Два раза срезал и колышек не объехал
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