Зак Браун о Гран-при Канады: «Если условия останутся такими же, главным будет оказаться в нужное время в нужном месте»
Браун оценил шансы «Макларена» на Гран-при Канады.
Исполнительный директор британской команды отметил, что если оставшаяся часть уик-энда будет проходить в таких же переменчивых погодных условиях, как пятница, то у «Макларена» точно будут все шансы на победу в заезде.
«Мне кажется, сегодня просто невозможно сказать, кто и где находится в расстановке сил. Может быть, мы узнаем это завтра.
При этом я не вижу причин, по которым мы не сможем оказаться конкурентоспособными, как это было на протяжении большей части сезона.
С учетом переменчивых погодных условий, если они останутся такими же и в субботу, и в воскресенье, то главным будет оказаться в нужное время в нужном месте», – рассказал Браун.
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