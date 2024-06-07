«Мы станем намного быстрее на прямых, но при этом будем медленнее проходить повороты». Джордж Расселл – о болидах 2026 года

Расселл высказался о болидах «Ф-1» 2026 года.

По словам пилота « », ему нравится направление, в котором развивается « »:

«В 2026 году нас ждет много интересного. В основном радуют новости о силовых установках. Думаю, для «Формулы-1» выбор в пользу экологически чистого топлива – это классные перемены. Мы продолжаем двигаться в сторону электрификации, а также понятно, что в каких-то моментах приходится идти на компромиссы.

Думаю, что в 2026 году болиды будут выглядеть совсем иначе в сравнении с тем, что мы видим сегодня. Мы станем намного быстрее на прямых, но при этом будем медленнее проходить повороты, и время прохождения круга в целом тоже увеличится».

При этом не видит большой проблемы в том, что болиды станут медленнее и не так хорошо будут проходить повороты:

«Вероятно, единственные, кто это почувствует – это мы, 20 гонщиков «Формулы-1». Ведь когда вы смотрите гонки по телевизору, то не можете на глаз определить, с какой скоростью мы проходим повороты – 200 или 250 км/ч.

Честно говоря, даже не знаю. Например, когда я сам смотрю гонки MotoGP по телевизору, их мотоциклы кажутся очень быстрыми. Притом, что они проходят повороты на 100 км/ч медленнее болидов «Формулы-1». Так что да, всегда есть какие-то компромиссы. Посмотрим, что выйдет на самом деле».

«Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция