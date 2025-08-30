Пьер Гасли: «Точно не буду против дождя в гонке»

Гасли надеется отыграться в гонке в Зандворте.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , а также поделился мнением о своих перспективах в завтрашней гонке.

«В целом я доволен результатом квалификации, как и тем, как нам удалось перевернуть ситуацию по ходу уик-энда и по ходу дня. С учетом нехватки скорости в третьей практике я очень доволен тем, что в итоге по ходу квалификации мы вели борьбу за попадание в третий сегмент.

И хоть мы и оказались на 14-м месте, до попадания в третий сегмент нам не хватило всего 0,15 секунды, а еще пара сотых секунды отделила нас от того, чтобы подняться на пару позиций выше. Конечно, нам нужно что-то большее, но с учетом текущих возможностей болида мы можем быть довольны своим выступлением.

Мы знаем, что обгонять на этой трассе очень непросто, но посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. И я точно буду не против дождевого заезда», – рассказал Гасли.

