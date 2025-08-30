Карлос Сайнс: «Не ожидал, что «Уильямс» настолько чувствителен к работе с шинами. Никогда с подобным не сталкивался»

Сайнс рассказал о трудностях «Уильямса».

Пилот «Уильямса » отметил, что у болида FW47 возникают большие проблемы при работе с шинами из-за узкого «рабочего окна».

«Не ожидал, что машина будет настолько чувствительна к этому. За всю карьеру я никогда раньше с подобным не сталкивался. На протяжении этого года я учусь, как работать с шинами на данном болиде.

Я стараюсь адаптироваться и пытаюсь понять, как наилучшим образом с этим справиться. Вот почему порой вы видите меня вылетевшим после первого сегмента, на 19-м месте. Или Алекса [Албона] на 19-м месте. Двух близких по уровню пилотов.

Здесь многое зависит от нас как от команды – мы должны справиться с этой чувствительностью болида, этой проблемой. Нужно делать все правильно, когда это особенно важно – как сегодня во время Q2 и Q3», – сказал Сайнс .

