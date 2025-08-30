Франко Колапинто: «Могли пройти во второй сегмент, но на последнем круге мне не повезло попасть в трафик»

Колапинто надеется отыграться в гонке в Зандворте.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Борьба в квалификации была очень плотной. В квалификации мы смотрелись намного сильнее в сравнении с третьей практикой.

У нас был потенциал для того, чтобы пройти во второй сегмент, но на последнем быстром круге мне не повезло попасть в трафик на третьем секторе. Передо мной оказалось сразу две машины, позади которых мой болид потерял в прижимной силе, и я проехал в грязном воздухе 11, 12 и 13 повороты.

Тем не менее, в пятницу наш темп на длинной дистанции смотрелся неплохо, так что мы надеемся сильно провести гонку, какими бы ни были погодные условия», – рассказал Колапинто.

