Шарль Леклер: «Характеристики «Зандворта» подчеркивают слабые стороны болида «Феррари»

Леклер оценил перспективы на этапе в Зандворте.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , а также поделился мнением о шансах команды в завтрашней гонке.

«Я много чего перепробовал, меняя настройки болида, пытаясь найти то, на что наша машина в этот уик-энд, вероятно, просто не способна.

Думаю, что характеристики этой трассы подчеркивают слабые стороны нашего болида – мы теряем очень много времени буквально в двух-трех поворотах. И в квалификации ситуация не изменилась – она была не столь экстремальной, как в практиках, но потери все равно были.

Мы многое изменили в настройках болида в сравнении с пятницей – возможно, это были вообще самые радикальные изменения настроек между пятницей и субботой за весь сезон, – но это явно не слишком помогло нам с точки зрения попыток достижения прогресса с каждой новой сессией. С таким балансом машиной было очень трудно управлять, а в квалификации мне не удалось собрать воедино хороший круг.

Что касается гонки, то в прошлом году нам удалось все сделать идеально. Если мы сможем все сделать идеально и завтра, а у конкурентов окажется не самая оптимальная стратегия, то тогда, возможно, мы сможем претендовать на подиум.

В то же время, в этот уик-энд мы не можем даже заикаться о соперничестве с «Маклареном». А еще есть «Ред Булл», который смотрится весьма сильно. И группа других соперников. Мы примерно равны по скорости с конкурентами, так что обеспечить ключевую разницу будет трудно. Тем не менее, завтра у нас будет шанс что-то сделать за счет стратегии», – рассказал Леклер.

