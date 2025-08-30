Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»

Бермэн рискует стартовать в Зандворте с пит-лейн .

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн квалифицировался 19-м на Гран-при Нидерландов , однако теперь рискует начать гонку с пит-лейн.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр проинформировал стюардов о том, что «Хаас» не накрыл болид специальным покрывалом через два часа после окончания квалификации – что нарушает правила «закрытого парка».

Согласно спортивному регламенту, любой пилот, допустивший нарушения подобного рода, «должен стартовать в гонке с пит-лейн».

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось

