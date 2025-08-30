Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»
Бермэн рискует стартовать в Зандворте с пит-лейн .
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн квалифицировался 19-м на Гран-при Нидерландов, однако теперь рискует начать гонку с пит-лейн.
Технический делегат ФИА Джо Бауэр проинформировал стюардов о том, что «Хаас» не накрыл болид специальным покрывалом через два часа после окончания квалификации – что нарушает правила «закрытого парка».
Согласно спортивному регламенту, любой пилот, допустивший нарушения подобного рода, «должен стартовать в гонке с пит-лейн».
