Оскар Пиастри: «У «Макларена» в запасе есть вариант с альтернативной стратегией»

Пиастри высказался о вариантах стратегии на гонку в Зандворте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри сомневается в том, какая шинная стратегия может оказаться лучшей на Гран-при Нидерландов .

Пиастри и Норрис начнут гонку с первого ряда – при этом в запасе у гонщиков «Макларена» остался не совсем стандартный комплект шин в сравнении с конкурентами.

«Пока мне сложно сказать, как на ход гонки повлияют [выбранные «Пирелли» более мягкие по составу составы] шины. Полагаю, что шинные стратегии на гонку у команд будут разными.

Мне кажется, что мы [Пиастри и Норрис] – единственные, у кого в запасе на гонку осталось два комплекта «харда» и один «медиум». В то время как практически у всех остальных на гонку осталось по два «медиума» и одному «харду».

Так что да, у нас в запасе есть вариант с альтернативной стратегией. Другое дело, что такой выбор может дать вам понимание того, какую стратегию команды в целом видят оптимальной на эту гонку. Так что посмотрим. Но да, варианты у нас есть», – рассказал Пиастри.

