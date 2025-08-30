  • Спортс
  Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»
2

Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»

Албон рассержен из-за итогов квалификации в Зандворте.

Пилот «Уильямса» полагает, что оказался 15-м в квалификации к Гран-при Нидерландов из-за проблем с шинами.

«Фактически, когда мы выезжали из боксов… Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн. К тому моменту все, выехавшие до этого на трассу, уже проезжали быстрые круги.

Пришлось медленно проезжать прогревочный круг, ведь я был вынужден пропускать тех, кто уже на быстром. Когда я подъехал к первому повороту, шины были уже никакие. С этим ничего нельзя было поделать.

Мы знаем, что у нас проблемы с «рабочим окном». У нас оно уже, чем у других команд, из-за чего сложнее заставить шины работать. Мы наблюдали эту ситуацию уже на нескольких трассах в этом году. Если не получается проехать чистый прогревочный круг, то мы все теряем.

Сейчас я зол», – прокомментировал Албон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoАлександр Албон
logoУильямс
