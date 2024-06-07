Даниэль Риккардо: «Хочу завершить карьеру в «Ред Булл». Контракт Переса не означает: «Вот и все»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Майами РБ Авто

Риккардо все еще рассчитывает вернуться в «Ред Булл».

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо заявил, что новый контракт между «Ред Булл» и Серхио Пересом не ставит точку в попытках австралийца вновь оказаться в топ-команде.

«Я беру на себя ответственность за то, что не показал чего-то очень впечатляющего. Если сражаешься за место в топ-команде, надо делать довольно-таки потрясающие вещи.

Не думаю, что теперь этого точно не случится. Я все еще хочу завершить карьеру там. Но, разумеется, в краткосрочной перспективе этого не будет.

Я не считаю, что это означает: «О, вот и все». Я не думаю, что больше не получу шанса или что-то в таком духе.

У меня был один потрясающий результат в Майами, но оставшаяся часть сезона не соответствовала моим ожиданиям. Я хочу, чтобы год проходил лучше, и это помогло бы открыть возможности вроде этой. В то же время я настроен реалистично», – произнес Даниэль перед Гран-при Канады.

Австралиец отметил, что добивается прогресса:

«Пожалуй, каждый уик-энд – это один шаг вперед. Мне все равно хочется прибавлять быстрее. Но я действительно считаю, что мы делаем эти шаги. Я по-прежнему верю, что способен перевернуть ситуацию и выступать лучше.

И, да, способен надрать кое-какие задницы. И, конечно, если я останусь здесь в следующем году, то буду этому рад».

Марко заявил, что Цунода останется в «РБ» в 2025-м

«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Походу кенгуру шампанского из ботинка перепил
+2
0
+2
Тот случай, когда лучше помалкивать.

Его и в младших быках держат по непонятным причинам, а мужик все рассказывает, как он будет надирать задницы и окажется в старшей команде.

Откуда у него вообще популярность? Не быстрый и не умный, какую-то дичь нечет…
+5
-3
+2
Некогда сильный пилот превратился в клоуна, очень жаль.
Цунода в несколько раз сильнее выглядит сейчас.
Ладно бы, просто скорости не было, но зачем он глупые вещи постоянно говорит?
+1
0
+1
Ванну наполнит энергетиком, деньги позволяют. Или джакузи, чтоб веселее было.
0
0
0
Надиратель опять надрался и бредит.)) я не исключаю что Дэн откатывает Кристине из своих семи миллионов за место в АТ, но завершить в Ред Булл это что то из фантастики. Как хорошо что был Майами и не надо вспоминать прошлогоднюю Мексику.))
+2
-2
0
Рику после этого года уже пора думать о других сериях, так как за исключением спринта в майами его полностью укатывает Цунода! Дайте Лоусону шанс набраться опыта, учитывая потребность главной команды в сильном гонщике после ухода переса или даже Ферса
+1
-1
0
Ответ Nothern Lord
Тот случай, когда лучше помалкивать. Его и в младших быках держат по непонятным причинам, а мужик все рассказывает, как он будет надирать задницы и окажется в старшей команде. Откуда у него вообще популярность? Не быстрый и не умный, какую-то дичь нечет…
Как понять откуда популярность? Раньше был быстрым, не лучшим конечно, но скорость была, на самовозе он никогда не гонял, однако несколько побед и куча подиумов у него есть, да и + к этому победил Феттеля сразу же после 4 самовозных титулов. Но все это не отменяет того, что Риккардо сейчас и близко не топ-гонщик и в Ред Булл ему никогда уже не быть
0
0
0
Ответ nightingale46
Рику после этого года уже пора думать о других сериях, так как за исключением спринта в майами его полностью укатывает Цунода! Дайте Лоусону шанс набраться опыта, учитывая потребность главной команды в сильном гонщике после ухода переса или даже Ферса
Еще в гонке в Китае Рикардо был быстрее Цуноды, в остальных да, Цунода был быстрее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий