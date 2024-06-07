Даниэль Риккардо: «Хочу завершить карьеру в «Ред Булл». Контракт Переса не означает: «Вот и все»

Риккардо все еще рассчитывает вернуться в «Ред Булл».

Пилот «РБ» заявил, что новый контракт между «Ред Булл» и не ставит точку в попытках австралийца вновь оказаться в топ-команде.

«Я беру на себя ответственность за то, что не показал чего-то очень впечатляющего. Если сражаешься за место в топ-команде, надо делать довольно-таки потрясающие вещи.

Не думаю, что теперь этого точно не случится. Я все еще хочу завершить карьеру там. Но, разумеется, в краткосрочной перспективе этого не будет.

Я не считаю, что это означает: «О, вот и все». Я не думаю, что больше не получу шанса или что-то в таком духе.

У меня был один потрясающий результат в , но оставшаяся часть сезона не соответствовала моим ожиданиям. Я хочу, чтобы год проходил лучше, и это помогло бы открыть возможности вроде этой. В то же время я настроен реалистично», – произнес Даниэль перед .

Австралиец отметил, что добивается прогресса:

«Пожалуй, каждый уик-энд – это один шаг вперед. Мне все равно хочется прибавлять быстрее. Но я действительно считаю, что мы делаем эти шаги. Я по-прежнему верю, что способен перевернуть ситуацию и выступать лучше.

И, да, способен надрать кое-какие задницы. И, конечно, если я останусь здесь в следующем году, то буду этому рад».

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