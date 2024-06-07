Марко заявил, что Цунода останется в «РБ» в 2025-м

Теги возможные переходы Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода РБ Авто

«Ред Булл» определился с одним из пилотов «РБ» на следующий год.

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, Юки Цунода сохранит свой кокпит в «РБ», в то время как за второе место сразятся напарник японца Даниэль Риккардо и резервный пилот Лиам Лоусон.

«С Юки Цунодой решено, это очевидно.

[Лоусон] с нами на каждой гонке, мы находимся в плотном контакте. В соглашении Лоусона есть опция. Если мы не предложим ему место боевого гонщика, ему будет разрешено присоединиться к другой команде», – сказал Марко перед Гран-при Канады.

Юки Цунода: «Раньше думал: «О, кнопка радио просто для ругани», теперь использую ее с толком для команды»

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4 комментария
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На текущий момент однозначно - Цунода быстрее/результативнее своих напарников.
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Хорошая новость. А вот вместо Рика надо сажать Лоусона
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а Риккарда?
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Ответ LetTong
Хорошая новость. А вот вместо Рика надо сажать Лоусона
Может хорошая, а может и нет. В следующем году много вакансий в командах, может быть при поддержке Хонды подписал с кем-нибудь долгосрочный контакт, а так каждый год переподписывают в Торо-Россо и то с нервотрепкой. В Ред Булл похоже его не переведут никогда.
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