Марко заявил, что Цунода останется в «РБ» в 2025-м

«Ред Булл» определился с одним из пилотов «РБ» на следующий год.

По словам советника « » , Юки Цунода сохранит свой кокпит в «РБ», в то время как за второе место сразятся напарник японца и резервный пилот .

«С Юки Цунодой решено, это очевидно.

[Лоусон] с нами на каждой гонке, мы находимся в плотном контакте. В соглашении Лоусона есть опция. Если мы не предложим ему место боевого гонщика, ему будет разрешено присоединиться к другой команде», – сказал Марко перед Гран-при Канады.

Юки Цунода: «Раньше думал: «О, кнопка радио просто для ругани», теперь использую ее с толком для команды»

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