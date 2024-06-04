Юки Цунода: «Раньше думал: «О, кнопка радио просто для ругани», теперь использую ее с толком для команды»

Цунода рассказал о прогрессе в общении с инженером.

Пилот «РБ» сообщил, что более спокойная коммуникация во время гонок помогла ему сделать шаг вперед в профессиональном плане.

«Да, конечно. Я начал учиться использовать кнопку радио как следует. В первые сезоны я думал: «О, кнопка радио, она просто для ругани».

Но в последнее время я осознал, как использовать ее с толком для команды, давать обратную связь. Безусловно, это позитивный момент и, пожалуй, одна из причин, почему у меня получается стабильно выступать хорошо, без потери контроля над эмоциями.

Особенно когда я за кем-то застреваю, особенно за « », за [Сарджентом]. Болид «Уильямса» гораздо быстрее на прямых, и на трассах вроде Имолы, где лишь одна зона DRS, обогнать совсем не легко.

Наверное, два года назад я бы нажал кнопку радио и просто кричал бы, мол, обогнать невозможно, потерял бы контроль. Сейчас же я могу сохранять спокойствие и продолжать попытки», – заявил Цунода в подкасте Sky Sports F1.

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