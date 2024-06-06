Индикар. «Эрроу Макларен» разорвал союз с «Хункосом» после скандала с угрозами Пуршеру

Теги Индикар Эрроу Макларен Тео Пуршер Авто

«Эрроу Макларен» объявил о завершении альянса с «Хункосом» на фоне скандала.

Отношения между командами «Индикара» обострились после того, как пилот «Эрроу Макларена» столкнулся с представителем «Хункоса» Агустином Канапино на Гран-при Детройта, после чего начал получать угрозы в соцсетях от болельщиков аргентинца.

Канапино, в свою очередь, сообщил, что не видел угроз расправы в отношении Пуршера, а также подчеркнул, что сам постоянно сталкивается с оскорблениями и ненавистью. Кроме того, Агустин лайкал посты, направленные против Тео и другого пилота «Индикара» Каллума Айлотта.

В итоге «Эрроу Макларен» прекратил техническое сотрудничество с «Хункосом».

«Решение было принято после действий, которые произошли ранее на этой неделе в социальных сетях по поводу инцидента на Гран-при Детройта.

Как отражено в Кодексе поведения команды в социальных сетях, «Эрроу Макларен» не потерпит оскорбления или дискриминацию в любой форме и полностью осуждает онлайн-абьюз в отношении нашего пилота и команды», – говорится в заявлении «Эрроу Макларен».

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