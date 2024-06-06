Гельмут Марко: «Мы заключили перемирие с Хорнером»
Марко сообщил о «перемирии» с Хорнером.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал противостояние с руководителем команды Кристианом Хорнером в последние месяцы.
«Мы заключили перемирие», – заявил австриец перед Гран-при Канады.
Ранее Хорнер был оправдан по результатам внутреннего расследования «Ред Булл» после обвинений в неподобающем поведении со стороны сотрудницы. Позже появлялись слухи об уходе из команды Марко и гонщика Макса Ферстаппена.
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