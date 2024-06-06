«Марк Маркес и Баньяя – лучший состав в истории команды». Генеральный директор «Дукати» в MotoGP о гонщиках на сезон-2025

В «Дукати» заявили, что состав-2025 – сильнейший в истории команды MotoGP.

Генеральный директор «Дукати» Луиджи Даль’Инья прокомментировал решение сделать пилота «Грезини» Марка Маркеса напарником в заводском коллективе в 2025 году.

«Наш байк достиг невероятного уровня, и наличие в команде пилотов вроде Маркеса и Баньяи увеличивает шансы на чемпионство, а это наша цель. Как однажды сказал , мотогонки – не концерт классической музыки. В том смысле, что в гонках может случиться все, и прямо сейчас наличие двух гонщиков, способных сражаться за титул – лучшее решение для нас.

Это был сложный выбор как со спортивной, так и с человеческой точек зрения, потому что ни один гонщик не выбивался. В последние дни я несколько раз менял мнение, но в итоге я убежден, что Маркес – верный выбор. У нас лучшая команда в истории «Дукати», я очень доволен.

Будут ли Маркес и Баньяя выступать на одном уровне? Я точно в этом убежден. Это два чемпиона, два целеустремленных пилота. Они оба знают, что такое трудности, и в этом проявляется чемпионский дух. На мой взгляд, да, они будут гоняться на равных», – сказал менеджер.

Даль’Инья также поделился мнением о потере , который перейдет из « » в «Априлию»:

«Нашей целью было сохранить и Мартина, и Маркеса, и мы с самого начала понимали, что это будет очень сложно. Мы пытались до последнего момента, но в итоге осознали, что это невозможно.

Надо было поставить либо на Мартина, либо на Маркеса. Решение было трудным, но мы выбрали Марка».

MotoGP. В «Дукати» официально объявили о переходе Марка Маркеса в 2025 году

MotoGP. Хорхе Мартин подписал контракт с «Априлией»