Гран-при Канады-2024. Расписание трансляций

Теги Гран-при Канады Формула-1 Авто

Спортс представляет календарь девятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Канады.

Заезды «Формулы-1» в Монреале покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
7-9 июня 2024 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 20:30 🌧️
 
Суббота
 
2-я практика: 0:00 🌧️
3-я практика: 19:30 🌧️
Квалификация: 23:00 🌧️
 
Воскресенье 
 
Гонка: 21:00 ☁️
 
время московское
 

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