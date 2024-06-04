Гран-при Канады-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь девятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Канады.
Заезды «Формулы-1» в Монреале покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
7-9 июня 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 20:30 🌧️
Суббота
2-я практика: 0:00 🌧️
3-я практика: 19:30 🌧️
Квалификация: 23:00 🌧️
Воскресенье
Гонка: 21:00 ☁️
время московское
📰 Главные новости перед Гран-при: составы «Мерседеса» и «Ред Булл» на 2025-й, двойная победа Баньяи в Италии, Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram