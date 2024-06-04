Гран-при Канады-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь девятого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Канады.

Заезды «Формулы-1» в Монреале покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

7-9 июня 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 20:30 🌧️

Суббота

2-я практика: 0:00 🌧️

3-я практика: 19:30 🌧️

Квалификация: 23:00 🌧️

Воскресенье

Гонка: 21:00 ☁️

время московское

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