Жан Алези: «Мы в начале нового цикла «Феррари», Вассер повторяет работу Тодта, мне кажется»
Алези сообщил о старте нового победного цикла «Феррари».
Бывший пилот «Феррари» Жан Алези высоко оценивает перспективы Скудерии и работу руководителя команды Фредерика Вассера.
– Следует ли рассматривать успех «Феррари» в Монте-Карло как победу на нестандартном автодроме – так думают многие – или начало чего-то позитивного?
– Я считаю, что мы в начале нового цикла «Феррари». Фред Вассер хорошо работает над тем, чтобы придать «Феррари» стабильность. Мне кажется, он повторяет выдающуюся работу Жана Тодта, которую тот проделал после прибытия в Маранелло – выстроил команду, которая породила эпоху Шумахера.
Надеюсь, мотористы смогут создать конкурентоспособную силовую установку перед регламентом 2026 года.
– Нужно ли ожидать «Феррари» мирового уровня в 2026-м, как говорит глава совета директоров Джон Элканн?
– Нет, команда уже конкурентоспособна.
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