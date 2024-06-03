Жан Алези: «Мы в начале нового цикла «Феррари», Вассер повторяет работу Тодта, мне кажется»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Монако Феррари Жан Тодт Формула-1 Жан Алези Джон Элканн Фредерик Вассер Авто

Алези сообщил о старте нового победного цикла «Феррари».

Бывший пилот «Феррари» Жан Алези высоко оценивает перспективы Скудерии и работу руководителя команды Фредерика Вассера.

– Следует ли рассматривать успех «Феррари» в Монте-Карло как победу на нестандартном автодроме – так думают многие – или начало чего-то позитивного?

– Я считаю, что мы в начале нового цикла «Феррари». Фред Вассер хорошо работает над тем, чтобы придать «Феррари» стабильность. Мне кажется, он повторяет выдающуюся работу Жана Тодта, которую тот проделал после прибытия в Маранелло – выстроил команду, которая породила эпоху Шумахера.

Надеюсь, мотористы смогут создать конкурентоспособную силовую установку перед регламентом 2026 года.

– Нужно ли ожидать «Феррари» мирового уровня в 2026-м, как говорит глава совета директоров Джон Элканн?

– Нет, команда уже конкурентоспособна.

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6 комментариев
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Че-то вспомнился цикл болельщиков Феррари.

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Эпоху Шумахера, породил сам Шумахер в первую очередь. Сейчас такого гонщика у Феррари нет, люся ухудшит ситуацию, нежели сплотит команду вокруг себя
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По циклу у нас другая команда живёт. Тоже кое где красная
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Тодт привел праймового Шумахера, Бирна, Брауна.
Васер привел Хэмилтона на излете за кучу денег. Да еще и Леклеру дал космический контракт
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