В «Пирелли» создадут новый состав шин C6 для Гран-при на городских трассах

Теги Пирелли Формула-1 Марио Изола Авто

В «Пирелли» работают над созданием нового состава шин.

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола рассказал, на чем компания делает акцент при разработке новых шин к сезону-2025.

«Мы собрали довольно много полезной информации – и более или менее определились с конструкцией сликов на сезон-2025. У нас есть несколько очень перспективных составов резины, которые в 2025 году должны сократить степень перегрева покрышек.

Еще одна идея заключается в том, чтобы создать новый состав шин C6, самый мягкий из линейки, потому что в календаре мы видим все больше и больше трасс городского типа, а значит команды все чаще используют наиболее мягкие по составу шины.

Так что мы постараемся немного сдвинуть диапазон в сторону более мягких по составу шин и при этом заняться проблемой с перегревом покрышек. Настоящая проблема – это найти оптимальный баланс между износом шин и их перегревом, потому что нам нужно снизить степень перегрева шин, но сохранить текущий уровень износа покрышек», – рассказал Изола.

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1 комментарий
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И ещё надо создать ещё более мягкий состав С7 - когда трассы будут проходить прямо через помещения казино в Монако и Лас-Вегасе.
Заодно и пит-стопы лучше проводить в этих же помещениях.
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