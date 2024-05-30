MotoGP. Марк Маркес: «Прамак» – не вариант для меня в 2025 году»

Марк Маркес исключил переход в «Прамак» в следующем сезоне.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Грезини», прокомментировал информацию о составе заводской «Дукати» в 2025-м.

Как сообщила итальянская пресса, «Дукати» выбрала пилота « » напарником . Предполагалось, что Марк может присоединится к «Прамаку» и получить там заводской байк.

«Дукати» сообщила мне, что я не избранный. Я сделаю все возможное на трассе, ведь тогда у меня будут варианты. «Прамак» – хорошая команда, но это не вариант для меня, потому что нет.

Я человек с четкими идеями. Я хочу новейшую версию мотоцикла и, если возможно, в официальной команде. С официальным мотоциклом у тебя больше поддержки. Более того, если работаешь в официальной команде, ее еще больше», – сказал испанец в эфире DAZN.

Маркес предположительно получил «привлекательное предложение» от компании Pierer Mobility Group, владеющей командой « » с байками « » на сезон-2025, передает Autosport. Неизвестно, захочет ли Марк покинуть «Дукати», чтобы во второй раз за два года адаптироваться к новой технике.

MotoGP. «Дукати» выбрала Мартина, а не Марка Маркеса напарником Баньяи в 2025-м (GdS)