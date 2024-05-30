MotoGP. Марк Маркес: «Прамак» – не вариант для меня в 2025 году»

Теги возможные переходы Дукати чемпионат мира MotoGP КТМ Грезини Прамак Марк Маркес Франческо Баньяя Хорхе Мартин Гасгас Авто

Марк Маркес исключил переход в «Прамак» в следующем сезоне.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Грезини», прокомментировал информацию о составе заводской «Дукати» в 2025-м.

Как сообщила итальянская пресса, «Дукати» выбрала пилота «Прамака» Хорхе Мартина напарником Франческо Баньяи. Предполагалось, что Марк может присоединится к «Прамаку» и получить там заводской байк.

«Дукати» сообщила мне, что я не избранный. Я сделаю все возможное на трассе, ведь тогда у меня будут варианты. «Прамак» – хорошая команда, но это не вариант для меня, потому что нет.

Я человек с четкими идеями. Я хочу новейшую версию мотоцикла и, если возможно, в официальной команде. С официальным мотоциклом у тебя больше поддержки. Более того, если работаешь в официальной команде, ее еще больше», – сказал испанец в эфире DAZN.

Маркес предположительно получил «привлекательное предложение» от компании Pierer Mobility Group, владеющей командой «Гасгас» с байками «КТМ» на сезон-2025, передает Autosport. Неизвестно, захочет ли Марк покинуть «Дукати», чтобы во второй раз за два года адаптироваться к новой технике.

MotoGP. «Дукати» выбрала Мартина, а не Марка Маркеса напарником Баньяи в 2025-м (GdS)

2 комментария
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Типа GasGas лучше Pramac?😁
Какая-то нелепица. С такими намеками либо завод Ducati, либо - Aprilia
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Ответ Alex
Типа GasGas лучше Pramac?😁 Какая-то нелепица. С такими намеками либо завод Ducati, либо - Aprilia
Тут перевод специфичный, в оригинале дукати ничего ещё не сообщили, но да почему то прамак не подходит, может все же свалят на ямаху, или завод, или грезини но с новым байком или ещё где то, короче не понятно почему прамак не подходит ещё.
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