MotoGP. «Дукати» выбрала Мартина, а не Марка Маркеса напарником Баньяи в 2025-м (GdS)

В «Дукати» определились с составом на сезон-2025, сообщают в Италии.

Лидер нынешнего сезона MotoGP и гонщик « » станет напарником в 2025 году в заводской «Дукати» вместо Энеа Бастианини, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Предполагается, что Мартин общался с « », из-за чего «Дукати» пришлось предпринять меры, чтобы не потерять пилота. Выбор был между Хорхе и шестикратным чемпионом премьер-класса , представляющим «Грезини».

Теперь «Дукати» предстоит договориться с Маркесом о выступлениях на заводском байке за «Прамак». Это, в свою очередь, вызовет продление соглашения между «Прамаком» и «Дукати» – ранее обсуждался потенциальный переход сателлита к «Ямахе».

Считается, что «Дукати» вряд ли может предоставить и Мартину, и Маркесу большие заводские контракты. В то же время в «Прамаке» Марк сможет сохранить личных спонсоров, которых он потерял бы при переходе в основную команду.

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