Джолион Палмер: «Окон не заслуживал наказания за аварию с Гасли»

Палмер считает, что стюарды зря наказали Окона за столкновение с напарником.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата проанализировал аварию между гонщиками «Альпин» и на первом круге .

По мнению Палмера, Окон действовал безрассудно с точки зрения команды, но не заслужил штраф. Эстебан потеряет пять позиций на старте следующей гонки.

«Столкновение с напарником – худшее, что может сделать гонщик, смертный грех в любой категории автоспорта. В случае «Альпин» на счету каждое очко, поскольку команда пытается перевернуть ситуацию после очень сложного старта сезона.

На мой взгляд, надо учитывать два аспекта, рассматривая маневр Окона.

Если убрать контекст напарников, это на самом деле была довольно разумная попытка обогнать в Монако, и, по моему мнению, она не заслуживала наказания от стюардов.

Окон жестко поехал по внутренней, допустил небольшую блокировку, когда Гасли начал закрывать пространство на въезде в поворот, однако смог замедлиться, контролировал апекс и был впереди напарника. В большинстве случаев этого бы хватило бы обгона, и завершенному маневру можно было бы поаплодировать.

Если бы Гасли бы кем угодно, но не напарником Окона, полагаю, все мы решили бы, что это достойная, отважная попытка, которая не совсем получилась, поскольку барьеры находятся прямо на выезде из поворота.

Мне даже интересно, мог ли Гасли уступить позицию более акцентировано и оставить обе машины в гонке. Потребовалось бы совершить усилие по самосохранению и гарантировать Окону обгон, но, если бы [Гасли] отступил и открыл калитку, когда его опередили на апексе, то был бы шанс проскочить поворот без контакта.

В итоге контакт случился, и Окон расплатился сходом. Больше никто не проиграл, так как Гасли каким-то образом доехал до боксов невредимым.

Обгонять в Монако практически невозможно. На мой взгляд, подобным попыткам не следует препятствовать ненужными штрафами. Разумеется, наказания нужны в вопиющих случаях, однако, думаю, стюарды могут действовать более щадяще, если речь о нормальных, правомерных попытках.

Возможно, в контексте стюардов и штрафов у Окона есть оправдание, но в контексте команды нет, по моему мнению. Могу понять ярость Бруно Фамена и Гасли.

Если заменить Гасли на пилота любой другой команды, маневр был бы более понятным, но Гасли не был в другой машине, он напарник Окона, и это был важнейший день для «Альпин». У команды появилась отличная возможность заработать потенциально несколько очков в гонке, наиболее подходящей на звание домашней для «Альпин».

Нет сомнений, что Окон провел эгоистичную попытку, поставил себя на первое место и пренебрег командой. Оба болида легко могли сойти из-за рискованного маневра, и шансы «Альпин» на очки растворились бы.

Удивлюсь, если оба пилота останутся в «Альпин» в следующем году, однако они должны сохранять спокойствие и продолжать работу в 2024-м – не только для того, чтобы добиться максимально высокой позиции команды в Кубке конструкторов, но и для того, чтобы показать внешнему миру свой уровень», – заключил Палмер.

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