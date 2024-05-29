MotoGP. Организаторы официально утвердили проведение Гран-при Казахстана в 2024 году – он заменит этап в Индии в конце сентября

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Индии MotoGP Гран-при Казахстана MotoGP Авто

В MotoGP утвердили проведение Гран-при Казахстана в 2024 году.

Изначально Гран-при Казахстана должен был пройти в июне, однако этап пришлось отложить из-за сильного наводнения в регионе.

Теперь в качестве даты проведения этапа в Казахстане был утвержден промежуток с 20 по 22 сентября.

В календаре чемпионата Гран-при Казахстана займет слот, который ранее был закреплен за Гран-при Индии. Однако индийский этап в этом году не состоится. Его надеются перенести на март 2025 года.

Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP пройдет в сентябре вместо этапа в Индии (Autosport)

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