ФИА и «Ф-1» обсудят, как сделать ливреи более различимыми

На заседании Комиссии «Ф-1» поднимут вопрос о том, как помочь зрителям различать различные команды и гонщиков.

Как отмечает Autosport, ливреи « » и « », а также « » и « » порой выглядят похожими в трансляциях. Проблема усугубилась из-за того, что команды стали все чаще оставлять части болидов непокрашенными ради экономии массы.

Сообщается, что команды уже начали обсуждать ситуацию. Тем не менее, в ФИА не хотят вводить слишком жесткие ограничения, касающиеся расцветок.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал положение дел.

«Одна проблема в том, что слишком много непокрашенного карбона – очевидно, чтобы сэкономить на массе краски. Другая заключается в том, что некоторые коллективы используют близкие цветовые схемы, и машины выглядят визуально похожими. Мы обсуждаем это с командами, и вопрос поднимут на следующем заседании Комиссии «Ф-1».

Надо продумать какой-то процесс коммуникации команд друг с другом, чтобы они могли сказать: «Ладно, если ваша машина синяя здесь, наша не будет синей в данном месте». Что-то в таком духе.

Мы в ФИА не хотим прописывать регламент по ливреям, однако хотим, чтобы болиды были различимыми», – заявил Томбасис.

Николас также высказался о том, что пилотов стало тяжелее различать по шлемам:

«Раньше у гонщиков были более узнаваемые шлемы, более простые дизайны. И, пожалуй, они не менялись на протяжении всей карьеры.

Теперь, после смены регламента [позволившей использовать разные шлемы] появились все эти забавные оттенки, к тому же шлем в любом случае не видно из-за гало.

Надо найти способ, чтобы люди понимали, это или Хэмилтон, чтобы можно было легко различать машины.

Это не тот вопрос, который мы собираемся вписать в регламент, а затем отправлять пилотов к стюардам, потому что нам не понравился цвет. Мы не намерены доходить до такого. Но мы хотим, чтобы каким-то образом команды рассматривали различимость болидов как общее благо».

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