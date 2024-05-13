Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP пройдет в сентябре вместо этапа в Индии (Autosport)

Гран-при Казахстана близок к возвращению в календарь MotoGP 2024 года.

Этап MotoGP в Казахстане должен состояться в этом сезоне после переноса. Первый в истории страны Гран-при планировали провести в прошлом сезоне, однако тогда гонку отменили из-за неготовности трассы «Сокол». В 2024 году этап наметили на июнь, но позже перенесли из-за наводнения.

По информации Autosport, Гран-при Индии, впервые прошедший в прошлом году, потеряет свое место. Освободившийся слот (20-22 сентября) достанется Казахстану.

Проблемы с проведением этапа на Международном автодроме связаны с тем, что промоутер еще не выплатил взнос «Дорне», владеющей правами на чемпионат.

Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP отложен из-за наводнения

MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл гонку, Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й