Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP пройдет в сентябре вместо этапа в Индии (Autosport)

Теги чемпионат мира MotoGP Международный автодром Будды Гран-при Индии MotoGP Гран-при Казахстана MotoGP Сокол Авто

Гран-при Казахстана близок к возвращению в календарь MotoGP 2024 года.

Этап MotoGP в Казахстане должен состояться в этом сезоне после переноса. Первый в истории страны Гран-при планировали провести в прошлом сезоне, однако тогда гонку отменили из-за неготовности трассы «Сокол». В 2024 году этап наметили на июнь, но позже перенесли из-за наводнения.

По информации Autosport, Гран-при Индии, впервые прошедший в прошлом году, потеряет свое место. Освободившийся слот (20-22 сентября) достанется Казахстану.

Проблемы с проведением этапа на Международном автодроме Будды связаны с тем, что промоутер еще не выплатил взнос «Дорне», владеющей правами на чемпионат.

Первый в истории Гран-при Казахстана MotoGP отложен из-за наводнения

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3 комментария
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нраица!
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Ответ mclaren-honda
нраица!
царь во дворца, царь во дворца!
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Жаль Индию. В прошлом году там получилась очень хорошая гонка.
Но посмотрим на Казахстан.
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