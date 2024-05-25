Гельмут Марко: «Шестое место на стартовой решетке – это, безусловно, разочаровывающий результат»

Марко выразил разочарование итогам квалификации в .

Советник « » признал, что команда рассчитывала добиться большего, и что стартуя с шестой позиции будет очень сложно выиграть завтрашнюю гонку.

«Мы знали, что Леклер будет главным фаворитом, но все-таки надеялись оказаться на первом ряду стартовой решетки. И такой сценарий был возможен.

К сожалению, в последней попытке Макс задел одно из заграждений. К счастью, ничего серьезного не случилось – насколько мы смогли увидеть, машина не получила повреждений. Но шестое место на стартовой решетке – это, безусловно, разочаровывающий результат.

Нашим слабым местом был второй сектор. На первом секторе Макс обычно был быстр и там скорее отыгрывал время. Но в Монте-Карло порой все может пойти не так.

С учетом старта с шестой позиции в Монте-Карло, чтобы получить шансы на победу в гонке должно произойти что-то совершенно экстраординарное. Если мы приблизимся к попаданию на подиум – это уже будет очень неплохо», – рассказал .

Ферстаппен растерял скорость, впервые в году слил поул и распял машину. И что с ней не так?