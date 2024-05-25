Гельмут Марко: «Шестое место на стартовой решетке – это, безусловно, разочаровывающий результат»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Марко выразил разочарование итогам квалификации в Монако.

Советник «Ред Булл» признал, что команда рассчитывала добиться большего, и что стартуя с шестой позиции Ферстаппену будет очень сложно выиграть завтрашнюю гонку.

«Мы знали, что Леклер будет главным фаворитом, но все-таки надеялись оказаться на первом ряду стартовой решетки. И такой сценарий был возможен.

К сожалению, в последней попытке Макс задел одно из заграждений. К счастью, ничего серьезного не случилось – насколько мы смогли увидеть, машина не получила повреждений. Но шестое место на стартовой решетке – это, безусловно, разочаровывающий результат.

Нашим слабым местом был второй сектор. На первом секторе Макс обычно был быстр и там скорее отыгрывал время. Но в Монте-Карло порой все может пойти не так.

С учетом старта с шестой позиции в Монте-Карло, чтобы получить шансы на победу в гонке должно произойти что-то совершенно экстраординарное. Если мы приблизимся к попаданию на подиум – это уже будет очень неплохо», – рассказал Марко.

Ферстаппен растерял скорость, впервые в году слил поул и распял машину. И что с ней не так?

3 комментария
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кому как) Для всех любителей ф1 вдохновляющий
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а мы как-то не разочаровались)
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Я надеюсь этого "короля городских трасс" не успели продлить. Просто другой уровень по сравнению с его же в 2021м
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