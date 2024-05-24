Ландо Норрис: «Борьба очень плотная, но «Макларен» в числе лидеров»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Ландо Норрис Авто

Норрис оценил положение команды по итогам пятничных практик в Монако.

Пилот «Макларена» отметил, что команда не столкнулась с серьезными проблемами в первый день уик-энда, но при этом признал текущее отставание от конкурентов.

«Мы неплохо смотримся на этой трассе, но не в плане скорости. У нас все совсем неплохо, но на этой трассе все всегда не так просто.

Несмотря на все трудности и всю хаотичность, выступать на этой трассе всегда приятно. Первый день прошел нормально. Хотя мы определенно немного отстаем от Шарля и «Феррари», а может и от «Мерседеса», они тоже, как кажется, довольно быстры.

Борьба очень плотная, поскольку здесь очень короткая и необычная трасса. Но мы в числе лидеров. Нам нужно найти способ немного прибавить в скорости, а также я думаю, что завтра нас ждет трудный день, но мы в борьбе», – рассказал Норрис.

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