Организаторы опубликовали календари на сезон-2025 в «Формуле-2» и «Формуле-3»

Сезоны «Формулы-2» и «Формулы-3» в 2025 году впервые стартуют в .

В следующем году в чемпионате «Ф-2», как и в этом, пройдет 14 этапов. В свою очередь в «Ф-3» сезон будет состоять из 10 этапов. Все этапы традиционно будут проходить в статусе гонок поддержки в рамках гоночных уик-эндов «Формулы-1».

Обе гоночные серии начнут сезон в Мельбурне – 14-16 марта. В свою очередь сезон «Ф-2» завершится одновременно с сезоном «Ф-1» – 7 декабря на -Даби. В то же время сезон в «Ф-3» закончится 7 сентября на этапе в Монце.

Календарь сезона-2025 в «Ф-2» и «Ф-3»:

Австралия (14-16 марта) – «Ф-2» и «Ф-3»

(11-13 апреля) – «Ф-2» и «Ф-3»

Саудовская Аравия (18-20 апреля) – «Ф-2»

Имола (16-18 мая) – «Ф-2» и «Ф-3»

(22-25 мая) – «Ф-2» и «Ф-3»

Испания (31 мая – 1 июня) – «Ф-2» и «Ф-3»

Австрия (27-29 июня) – «Ф-2» и «Ф-3»

Великобритания (4-6 июля) – «Ф-2» и «Ф-3»

(25-27 июля) – «Ф-2» и «Ф-3»

Венгрия (1-3 августа) – «Ф-2» и «Ф-3»

Монца (5-7 сентября) – «Ф-2» и «Ф-3»

Азербайджан (19-21 сентября) – «Ф-2»

Катар (28-30 ноября) – «Ф-2»

Абу-Даби (5-7 декабря) – «Ф-2»

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