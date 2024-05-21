Александр Росси: «Ферстаппен и Кайл Ларсон на одном уровне»

Ларсон сравним по уровню с Ферстаппеном, уверен напарник Кайла в «Индикаре».

Гонщик « » , выступавший в «Формуле-1» вместе с будущим трехкратным чемпионом мира , полагает, что его временный напарник по « » Кайл Ларсон входит в число сильнейших гонщиков мира.

Ларсон является лидером «регулярки» NASCAR Cup нынешнего сезона, чемпионом серии 2021 года и победителем «24 часов Дайтоны» 2015 года. Гонка «500 миль Индианаполиса», которая пройдет в ближайшее воскресенье, станет для Кайла дебютной в «Индикаре», и в квалификации пилот показал пятую скорость. В тот же день Ларсон финишировал четвертым в Гонке всех звезд NASCAR.

26 мая Кайл должен стать пятым человеком в истории, который проедет в один день «Инди-500» и 600-мильную гонку NASCAR.

«Чувак… Думаю, он уже на вершине – не знаю. Можно ли поставить его на первое место? Типа он избранный.

Я бы сказал, что [Ферстаппен и Ларсон] на одном уровне. А это довольно серьезно», – сообщил Росси.

Алекс также рассказал о своем отношении к потенциальной победе Ларсона на «Инди-500»:

«Вау, черт. Меня это так разозлит. Я понимаю, как остальные восприняли мою победу [в дебютном сезоне-2016].

Способен ли он на это? Да. Буду ли я рад за команду? Да. Почувствую ли я раздражение в глубине души? Да».

Сам Ларсон признал, что не победил бы Ферстаппена в знакомой для лидера « » машине:

«Не в болиде «Ф-1»! Я не могу выиграть у него в машине «Ф-1». И поспорил бы, что он победит меня в «Индикаре» – просто из-за его опыта на городских и дорожных трассах. Надеюсь, я могу опередить его в спринт-каре».

При этом Кайл сообщил, что не видит логики в сравнении пилотов, выступающих в разных категориях:

«Я не понимаю, почему это вообще имеет место. Если ты не выступаешь во множестве дисциплин, как кто-то может говорить, что ты лучший?»

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