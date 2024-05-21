Александр Росси: «Ферстаппен и Кайл Ларсон на одном уровне»

Теги Ред Булл Индикар Формула-1 NASCAR 24 часа Дайтоны 500 миль Индианаполиса Александр Росси Макс Ферстаппен Кайл Ларсон Эрроу Макларен Авто

Ларсон сравним по уровню с Ферстаппеном, уверен напарник Кайла в «Индикаре».

Гонщик «Индикара» Александр Росси, выступавший в «Формуле-1» вместе с будущим трехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, полагает, что его временный напарник по «Эрроу Макларен» Кайл Ларсон входит в число сильнейших гонщиков мира.

Ларсон является лидером «регулярки» NASCAR Cup нынешнего сезона, чемпионом серии 2021 года и победителем «24 часов Дайтоны» 2015 года. Гонка «500 миль Индианаполиса», которая пройдет в ближайшее воскресенье, станет для Кайла дебютной в «Индикаре», и в квалификации пилот показал пятую скорость. В тот же день Ларсон финишировал четвертым в Гонке всех звезд NASCAR.

26 мая Кайл должен стать пятым человеком в истории, который проедет в один день «Инди-500» и 600-мильную гонку NASCAR.

«Чувак… Думаю, он уже на вершине – не знаю. Можно ли поставить его на первое место? Типа он избранный.

Я бы сказал, что [Ферстаппен и Ларсон] на одном уровне. А это довольно серьезно», – сообщил Росси.

Алекс также рассказал о своем отношении к потенциальной победе Ларсона на «Инди-500»:

«Вау, черт. Меня это так разозлит. Я понимаю, как остальные восприняли мою победу [в дебютном сезоне-2016].

Способен ли он на это? Да. Буду ли я рад за команду? Да. Почувствую ли я раздражение в глубине души? Да».

Сам Ларсон признал, что не победил бы Ферстаппена в знакомой для лидера «Ред Булл» машине:

«Не в болиде «Ф-1»! Я не могу выиграть у него в машине «Ф-1». И поспорил бы, что он победит меня в «Индикаре» – просто из-за его опыта на городских и дорожных трассах. Надеюсь, я могу опередить его в спринт-каре».

При этом Кайл сообщил, что не видит логики в сравнении пилотов, выступающих в разных категориях:

«Я не понимаю, почему это вообще имеет место. Если ты не выступаешь во множестве дисциплин, как кто-то может говорить, что ты лучший?»

Маклоклин выиграл поул к «Инди-500», показав рекордную скорость

Пилот NASCAR ударил соперника по лицу после Гонки всех звезд

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий