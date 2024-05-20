Пилот NASCAR ударил соперника по лицу после Гонки всех звезд

Теги NASCAR Кайл Буш Джоуи Логано Авто

Между двумя гонщиками NASCAR Cup случилась драка.

Инцидент произошел после финиша Гонки всех звезд, победу в которой одержал Джоуи Логано.

Рики Стенхаус-младший, проехавший всего два круга, посчитал, что в его сходе виноват Кайл Буш. После финиша Стенхаус вступил в следующий диалог с Бушем.

РС: Пересмотри повтор, я не коснулся тебя. Ни разу.

КБ: Мы все врезались друг в друга.

РС: Ты ударился об ограждение, а потом ударил меня.

КБ: Я не думаю, но, если такое случилось, ладно.

РС: Иди и пересмотри.

После этой фразы Рики нанес удар по лицу Кайла. Затем в драку вступили представители команд, которые обменялись толчками, но в итоге разняли пилотов.

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Фото: соцсети NASCAR

4 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Вот это мужицкие гонки!!! Как-раз все на более равных машинах, Алонсо как раз всех бы побеждал за счёт скилла, а если кто-то что-то вякал бы, Алонсо легко мог бы втащить.
лолонсо мог быматашить наверное только Цунаде,который,на голову ниже. с другими пилотами бы не рискнул
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Ответ Великий Алонсо
Вот это мужицкие гонки!!! Как-раз все на более равных машинах, Алонсо как раз всех бы побеждал за счёт скилла, а если кто-то что-то вякал бы, Алонсо легко мог бы втащить.
Ты уверен в том что он бы не стоял и плакал?
+1
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Ответ Великий Алонсо
Вот это мужицкие гонки!!! Как-раз все на более равных машинах, Алонсо как раз всех бы побеждал за счёт скилла, а если кто-то что-то вякал бы, Алонсо легко мог бы втащить.
он бы сказал, что втащил бы, если бы был англичанин, и ему за это ничего бы не было
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