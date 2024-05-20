Пилот NASCAR ударил соперника по лицу после Гонки всех звезд
Между двумя гонщиками NASCAR Cup случилась драка.
Инцидент произошел после финиша Гонки всех звезд, победу в которой одержал Джоуи Логано.
Рики Стенхаус-младший, проехавший всего два круга, посчитал, что в его сходе виноват Кайл Буш. После финиша Стенхаус вступил в следующий диалог с Бушем.
РС: Пересмотри повтор, я не коснулся тебя. Ни разу.
КБ: Мы все врезались друг в друга.
РС: Ты ударился об ограждение, а потом ударил меня.
КБ: Я не думаю, но, если такое случилось, ладно.
РС: Иди и пересмотри.
После этой фразы Рики нанес удар по лицу Кайла. Затем в драку вступили представители команд, которые обменялись толчками, но в итоге разняли пилотов.
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Фото: соцсети NASCAR