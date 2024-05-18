Марко поставил против поула Ферстаппена, чтобы мотивировать пилота
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко решил мотивировать гонщика Макса Ферстаппена необычным образом.
После поула нидерландца к Гран-при Эмилии-Романьи Марко сообщил о споре.
«Разве вы не слышали сообщение? [Гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе] сказал, что кто-то сделал ставку против него, поэтому Макс мог доказать человеку его неправоту», – заявил Гельмут, отсылая к переговорам перед финальной попыткой, которые не попали в эфир.
Как пишет De Telegraaf, лицом, поставившим против поула Ферстаппена, был сам Марко. Таким образом консультант пытался мотивировать подопечного.
«С точки зрения Джи-Пи жаль, что мы спорили не на деньги», – добавил Гельмут.
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