Марко поставил против поула Ферстаппена, чтобы мотивировать пилота

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Джанпьеро Ламбьязе Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко решил мотивировать гонщика Макса Ферстаппена необычным образом.

После поула нидерландца к Гран-при Эмилии-Романьи Марко сообщил о споре.

«Разве вы не слышали сообщение? [Гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе] сказал, что кто-то сделал ставку против него, поэтому Макс мог доказать человеку его неправоту», – заявил Гельмут, отсылая к переговорам перед финальной попыткой, которые не попали в эфир.

Как пишет De Telegraaf, лицом, поставившим против поула Ферстаппена, был сам Марко. Таким образом консультант пытался мотивировать подопечного.

«С точки зрения Джи-Пи жаль, что мы спорили не на деньги», – добавил Гельмут.

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Главные конкуренты Макса не Леклер с Норрисом, а Марко и Пенелопа
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