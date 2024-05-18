Макс Ферстаппен: «Невероятно рад быть на поуле – я совсем не ожидал такого результата»

Теги Айртон Сенна Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен высказался о победе в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот «Ред Булл» выиграл квалификацию к Гран-при Эмилии-Романьи и начнет завтрашнюю гонку с первой позиции:

«Пока уик-энд складывался очень непросто, даже сегодня утром. Так что я невероятно рад быть на поуле. Я этого совсем не ожидал.

Перед квалификацией мы внесли пару финальных изменений в настройки болида, и они, как кажется, улучшили ситуацию. Я смог атаковать сильнее.

Это невероятная трасса. Атакуя на пределе в квалификации, ты здесь проезжаешь совсем близко от гравия. И я пару раз цеплял гравий на выходе из последнего поворота. Уровень адреналина очень, очень высок».

Ферстаппен также высказался о том, что завоевав восьмой поул подряд повторил рекорд Айртона Сенны:

«Мы отлично начали сезон, это особенное достижение. С момента его гибели прошло 30 лет. И я очень рад поулу – в каком-то смысле это хороший способ почтить его память. Он был невероятным гонщиком, и особенно хорош в квалификациях. В любом случае, это отличный день для команды и я очень рад».

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11 комментариев
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Ну сегодня он действительно был силён без машины. Ответ всем, кто считает его титулы исключительно самовозными. Он действительно лучший в пелетоне
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П....ит, как дышит. Самовозка никуда не делась.
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Халк почти что спецом дал слипстрим Тапку, но факт есть факт. И Макларены очень близки и будут даже быстрее без учета этого
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Ответ Егор Арефьев
Ну сегодня он действительно был силён без машины. Ответ всем, кто считает его титулы исключительно самовозными. Он действительно лучший в пелетоне
Из гонок и его уровня как пилота это можно понять. 1-й титул явно не самовозный. Добыт в лютой борьбе на протяжении всего сезона и является одним из сильнейших титулов в истории F1.
А в тех, что самовозные, отрывы обеспечивались и машиной и самим Максом. Отсюда и такое доминирование.
На данный момент не выглядит ни капли, что он хоть где-то растерял свой скилл.
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Ответ Andres Dandaras
Опять лицемерие позорное задолбал
Путаете с Льюисом. Макс ВСЕГДА говорит, что у него быстрейший болид. А в этот уиккенд посмотрите тренировки и гоночный темп, машина реально не ехала, но он её вытянул..
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..издит, как дышит. Самовозка никуда не делась.
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Совсем не ожидал завоевать поул?Вот это да! Макс ожидал быть 9????
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Ответ Егор Арефьев
Ну сегодня он действительно был силён без машины. Ответ всем, кто считает его титулы исключительно самовозными. Он действительно лучший в пелетоне
Абсолютная квинтэссенция самовозника. Даже в 21, имея лучшую машину, едва не слил, пришлось Маси вмешаться.
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Ответ Paninaro
Абсолютная квинтэссенция самовозника. Даже в 21, имея лучшую машину, едва не слил, пришлось Маси вмешаться.
Вы забываете, что весь тот сезон судьи подсуживали копчёному, так что к последней гонке Ферстаппен уже и так должен был быть чемпионом.
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