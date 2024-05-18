Макс Ферстаппен: «Невероятно рад быть на поуле – я совсем не ожидал такого результата»

Ферстаппен высказался о победе в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот « » выиграл квалификацию к -Романьи и начнет завтрашнюю гонку с первой позиции:

«Пока уик-энд складывался очень непросто, даже сегодня утром. Так что я невероятно рад быть на поуле. Я этого совсем не ожидал.

Перед квалификацией мы внесли пару финальных изменений в настройки болида, и они, как кажется, улучшили ситуацию. Я смог атаковать сильнее.

Это невероятная трасса. Атакуя на пределе в квалификации, ты здесь проезжаешь совсем близко от гравия. И я пару раз цеплял гравий на выходе из последнего поворота. Уровень адреналина очень, очень высок».

Ферстаппен также высказался о том, что завоевав восьмой поул подряд повторил рекорд :

«Мы отлично начали сезон, это особенное достижение. С момента его гибели прошло 30 лет. И я очень рад поулу – в каком-то смысле это хороший способ почтить его память. Он был невероятным гонщиком, и особенно хорош в квалификациях. В любом случае, это отличный день для команды и я очень рад».

Ферстаппен повторил рекорд Проста и Сенны по поулам подряд: побеждает с Абу-Даби