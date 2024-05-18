Макс Ферстаппен: «Невероятно рад быть на поуле – я совсем не ожидал такого результата»
Ферстаппен высказался о победе в квалификации к гонке в Имоле.
Пилот «Ред Булл» выиграл квалификацию к Гран-при Эмилии-Романьи и начнет завтрашнюю гонку с первой позиции:
«Пока уик-энд складывался очень непросто, даже сегодня утром. Так что я невероятно рад быть на поуле. Я этого совсем не ожидал.
Перед квалификацией мы внесли пару финальных изменений в настройки болида, и они, как кажется, улучшили ситуацию. Я смог атаковать сильнее.
Это невероятная трасса. Атакуя на пределе в квалификации, ты здесь проезжаешь совсем близко от гравия. И я пару раз цеплял гравий на выходе из последнего поворота. Уровень адреналина очень, очень высок».
Ферстаппен также высказался о том, что завоевав восьмой поул подряд повторил рекорд Айртона Сенны:
«Мы отлично начали сезон, это особенное достижение. С момента его гибели прошло 30 лет. И я очень рад поулу – в каком-то смысле это хороший способ почтить его память. Он был невероятным гонщиком, и особенно хорош в квалификациях. В любом случае, это отличный день для команды и я очень рад».
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А в тех, что самовозные, отрывы обеспечивались и машиной и самим Максом. Отсюда и такое доминирование.
На данный момент не выглядит ни капли, что он хоть где-то растерял свой скилл.