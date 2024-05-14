Дэймон Хилл: «Норрис показывал все, что ожидается от потенциального чемпиона, и до победы в Майами»

Хилл полагает, что Норриса недооценивали до первой победы в гонке.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о том, как победа на повлияет на гонщика « » , а также признался, что всегда был уверен в его мастерстве и психологической форме.

«Возможно, это переломный момент.

Я слышал, многие предполагали, что он не справляется с нервами. Что ж, я никогда не думал о Ландо так. Я считал, он показывал все, что ожидается от целеустремленного пилота, потенциального победителя Гран-при и потенциального чемпиона мира. Он делал свое дело и учился на тяжелом опыте.

Я был в России, когда он почти победил, но, к сожалению, попался на последних кругах. И я помню, сколько раз сам был близок к победе, пока это наконец не произошло. Это природа нашего спорта. Ты приближаешься, а потом что-то тебя сбивает, и начинаешь задумываться, как это произойдет и произойдет ли вообще.

Но надо отбрасывать такие мысли, ведь если продолжать делать свою работу и стучаться в дверь, то она точно откроется. Это случилось в моем случае, когда я стал побеждать гораздо чаще. Я ожидаю, что Ландо может сделать то же самое.

Думаю, [ожидание победы] не столько влияет на твою психологию, сколько просто раздражает. Все эти ребята способны побеждать в Гран-при, если сложатся обстоятельства. Кому-то из них повезло сделать это несколько раз, и никто не сомневается в их способностях.

Когда подобное происходит, ты доказываешь то, что уже знал. Ландо фактически сказал: «Ну, я уже знал, это не было проблемой, просто люди такие нетерпеливые и не верят». Так что, когда побеждаешь, ты также расстраиваешь людей – ты показываешь разницу. Ты ставишь их позади себя в плане успеха», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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