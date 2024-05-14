Зак Браун: «Норрис способен победить Ферстаппена в прямом противостоянии»
Босс Норриса убежден, что Ландо может соперничать с Ферстаппеном.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о потенциальной борьбе Ландо Норриса с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Я действительно считаю, что Ландо способен победить Макса в прямом противостоянии. На мой взгляд, это была бы потрясающая битва, и многие гонки закончились бы плохо для одного пилота, другого или обоих.
Но, если говорить о чистом таланте, я не видел никого быстрее Ландо. Безусловно, Макс столь же быстр, и, уверен, многие со мной не согласятся. В конечном счете мы никогда не узнаем ответ, пока не увидим их в одинаковых болидах.
В то же время, учитывая все, что делает Ландо, я не вижу более быстрого гонщика. Потрясающе, что Оскар [Пиастри] способен выступать с ним на равных. По мере накопления опыта, полагаю, у него будет получаться это чаще», – сообщил Браун.
Зак также высказался о ставке Норриса на «Макларен»:
«Я считаю, он увидел, как мы изменили ситуацию в прошлом году, и верит в Андреа Стеллу, во всю команду – это семья, он любит бренд «Макларена».
Но, и это самое главное, он убежден, что мы предоставим ему машину для побед, что мы и сделали в прошлый уик-энд. Это лишь укрепило уверенность».
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