Зак Браун: «Норрис способен победить Ферстаппена в прямом противостоянии»

Босс Норриса убежден, что Ландо может соперничать с Ферстаппеном.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о потенциальной борьбе с лидером «Ред Булл» .

«Я действительно считаю, что Ландо способен победить Макса в прямом противостоянии. На мой взгляд, это была бы потрясающая битва, и многие гонки закончились бы плохо для одного пилота, другого или обоих.

Но, если говорить о чистом таланте, я не видел никого быстрее Ландо. Безусловно, Макс столь же быстр, и, уверен, многие со мной не согласятся. В конечном счете мы никогда не узнаем ответ, пока не увидим их в одинаковых болидах.

В то же время, учитывая все, что делает Ландо, я не вижу более быстрого гонщика. Потрясающе, что [Пиастри] способен выступать с ним на равных. По мере накопления опыта, полагаю, у него будет получаться это чаще», – сообщил Браун.

Зак также высказался о ставке Норриса на «Макларен»:

«Я считаю, он увидел, как мы изменили ситуацию в прошлом году, и верит в Андреа Стеллу, во всю команду – это семья, он любит бренд «Макларена».

Но, и это самое главное, он убежден, что мы предоставим ему машину для побед, что мы и сделали в прошлый уик-энд. Это лишь укрепило уверенность».

Норрис как победитель «Ф-1»: объявил кампанию против Ферстаппена и «Ред Булл». Причем только за «Макларен»!

Зак Браун: «Макларен» не очень далек от борьбы за титул»