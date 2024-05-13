Компания «Хаас» подала в суд на Штайнера

Фирма «Хаас», владеющая одноименной командой «Формулы-1», подала в суд на бывшего руководителя гоночного коллектива .

Ранее стало известно, что Штайнер обратился в суд из-за предполагаемых невыплаченных бонусов со стороны «Хааса».

Компания считает, что Гюнтер и его издатель Ten Press нарушили правила использования товарных знаков «Хааса» в автобиографии Surviving to Drive. Фирма уведомила Штайнера до обращения в суд, однако тот не предпринял никаких мер, говорится в иске. Также там сообщается, что на январь 2024 года доходы итальянского менеджера от автобиографии составили по меньшей мере 4,5 миллиона долларов.

Штайнер возглавлял гоночный коллектив до конца 2023 года, когда его контракт не был продлен. После этого специалист стал амбассадором Гран-при Майами.

Гюнтер Штайнер подал в суд на «Хаас»

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