Гюнтер Штайнер: «Разрыв с Ньюи напомнил переход Хэмилтона – я удивлен, но не шокирован. В «Ред Булл» трения, возможно»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Хаас Гюнтер Штайнер Гран-при Майами Авто

Штайнер поделился мнением о разрыве между Ньюи и «Ред Булл».

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что уход конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл» напомнил ему о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем году.

«Меня удивило то, что [Ньюи] сможет работать в другой команде уже в следующем году – думаю, нас всех это удивило. В 2025-м у «Ред Булл» будет хороший болид – с Эдрианом или без. Изменит ли машину-2025 тот факт, что он присоединится к другой команде? Нет. Но дело в сезоне-2026.

В краткосрочной перспективе в «Ф-1» все вполне очевидно, и важно, где будут команды через два или три года.

Чем-то напомнило переход Льюиса, который удивил меня, но шокирован ли я? Нет. Эдриан давно [в «Ред Булл»], и это просто одна и вещей, которые происходят с начала года. Я не знаю деталей, возможно, там есть некоторые трения.

Он решил заняться чем-то другим до пенсии, потому что он все еще хорош. Я думаю, он встроился бы [в «Феррари»], но не знаю, на какой должности. Я не знаю, хочет ли он работать круглый год или просто дать идею концепции, что-то такое. Но я считаю, что Фред [Вассер] сделает так, чтобы все сработало. И, конечно, сотрудничество с Льюисом стало бы классным событием для обоих», – отметил Штайнер.

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1 комментарий
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Вообще интересно будет через несколько лет вспоминать 2024-й год и его переходы/тёрки.
А лет через 15+ все вообще практически забудут перепитии этого года.
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