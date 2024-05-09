Гюнтер Штайнер: «Разрыв с Ньюи напомнил переход Хэмилтона – я удивлен, но не шокирован. В «Ред Булл» трения, возможно»

Штайнер поделился мнением о разрыве между Ньюи и «Ред Булл».

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель « » сообщил, что уход конструктора из «Ред Булл» напомнил ему о переходе из «Мерседеса» в « » в следующем году.

«Меня удивило то, что [Ньюи] сможет работать в другой команде уже в следующем году – думаю, нас всех это удивило. В 2025-м у «Ред Булл» будет хороший болид – с Эдрианом или без. Изменит ли машину-2025 тот факт, что он присоединится к другой команде? Нет. Но дело в сезоне-2026.

В краткосрочной перспективе в «Ф-1» все вполне очевидно, и важно, где будут команды через два или три года.

Чем-то напомнило переход Льюиса, который удивил меня, но шокирован ли я? Нет. Эдриан давно [в «Ред Булл»], и это просто одна и вещей, которые происходят с начала года. Я не знаю деталей, возможно, там есть некоторые трения.

Он решил заняться чем-то другим до пенсии, потому что он все еще хорош. Я думаю, он встроился бы [в «Феррари»], но не знаю, на какой должности. Я не знаю, хочет ли он работать круглый год или просто дать идею концепции, что-то такое. Но я считаю, что Фред [Вассер] сделает так, чтобы все сработало. И, конечно, сотрудничество с Льюисом стало бы классным событием для обоих», – отметил Штайнер.

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